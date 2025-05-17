https://ria.ru/20250517/putin-2017588291.html

В России учредят грантовую программу имени Чилингарова

В России учредят грантовую программу имени Чилингарова - РИА Новости, 17.05.2025

В России учредят грантовую программу имени Чилингарова

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа об учреждении грантовой программы имени Чилингарова для поддержки экологических проектов... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:44:00+03:00

2025-05-17T17:44:00+03:00

2025-05-17T17:51:00+03:00

владимир путин

общество

россия

мурманск

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа об учреждении грантовой программы имени Чилингарова для поддержки экологических проектов молодежи.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ… подготовить проект указа президента Российской Федерации об учреждении грантовой программы им. А.Н.Чилингарова, направленной на поддержку молодежных инициатив в рамках реализации экологических, просветительских и научных проектов в Арктике", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, общество, россия, мурманск, михаил мишустин