https://ria.ru/20250517/putin-2017588291.html
В России учредят грантовую программу имени Чилингарова
В России учредят грантовую программу имени Чилингарова - РИА Новости, 17.05.2025
В России учредят грантовую программу имени Чилингарова
Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа об учреждении грантовой программы имени Чилингарова для поддержки экологических проектов... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:44:00+03:00
2025-05-17T17:44:00+03:00
2025-05-17T17:51:00+03:00
владимир путин
общество
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мурманск
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа об учреждении грантовой программы имени Чилингарова для поддержки экологических проектов молодежи.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ… подготовить проект указа президента Российской Федерации об учреждении грантовой программы им. А.Н.Чилингарова, направленной на поддержку молодежных инициатив в рамках реализации экологических, просветительских и научных проектов в Арктике", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250414/ekologiya-2011212016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, мурманск, михаил мишустин
Владимир Путин, Общество, Россия, Мурманск, Михаил Мишустин
В России учредят грантовую программу имени Чилингарова
В РФ учредят грантовую программу имени Чилингарова для экологических проектов