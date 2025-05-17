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В России учредят грантовую программу имени Чилингарова - РИА Новости, 17.05.2025
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17:44 17.05.2025 (обновлено: 17:51 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/putin-2017588291.html
В России учредят грантовую программу имени Чилингарова
В России учредят грантовую программу имени Чилингарова - РИА Новости, 17.05.2025
В России учредят грантовую программу имени Чилингарова
Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа об учреждении грантовой программы имени Чилингарова для поддержки экологических проектов... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:44:00+03:00
2025-05-17T17:51:00+03:00
владимир путин
общество
россия
мурманск
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа об учреждении грантовой программы имени Чилингарова для поддержки экологических проектов молодежи.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ… подготовить проект указа президента Российской Федерации об учреждении грантовой программы им. А.Н.Чилингарова, направленной на поддержку молодежных инициатив в рамках реализации экологических, просветительских и научных проектов в Арктике", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250414/ekologiya-2011212016.html
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владимир путин, общество, россия, мурманск, михаил мишустин
Владимир Путин, Общество, Россия, Мурманск, Михаил Мишустин
В России учредят грантовую программу имени Чилингарова

В РФ учредят грантовую программу имени Чилингарова для экологических проектов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров
Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа об учреждении грантовой программы имени Чилингарова для поддержки экологических проектов молодежи.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ… подготовить проект указа президента Российской Федерации об учреждении грантовой программы им. А.Н.Чилингарова, направленной на поддержку молодежных инициатив в рамках реализации экологических, просветительских и научных проектов в Арктике", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин рассказал об усилиях правительства по защите экологии
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Владимир ПутинОбществоРоссияМурманскМихаил Мишустин
 
 
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