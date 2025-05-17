https://ria.ru/20250517/putin-2017586880.html
Путин дал поручение правительству по арктической станции "Снежинка"
Путин дал поручение правительству по арктической станции "Снежинка" - РИА Новости, 17.05.2025
Путин дал поручение правительству по арктической станции "Снежинка"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину помочь в создании к 2028 году Международной арктической станции "Снежинка" на Ямале. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:35:00+03:00
2025-05-17T17:35:00+03:00
2025-05-17T18:18:00+03:00
ямал
владимир путин
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московский физико-технический институт
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правительство рф
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину помочь в создании к 2028 году Международной арктической станции "Снежинка" на Ямале.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. оказать содействие федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" и Правительству Ямало-Ненецкого автономного округа в создании к 2028 году научно-образовательного комплекса - Международной арктической станции "Снежинка", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, владимир путин, россия, московский физико-технический институт, мурманск, правительство рф
Ямал, Владимир Путин, Россия, Московский физико-технический институт, Мурманск, Правительство РФ
Путин дал поручение правительству по арктической станции "Снежинка"
Путин поручил правительству помочь в создании Международной арктической станции