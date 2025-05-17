https://ria.ru/20250517/putin-2017586880.html

Путин дал поручение правительству по арктической станции "Снежинка"

Путин дал поручение правительству по арктической станции "Снежинка" - РИА Новости, 17.05.2025

Путин дал поручение правительству по арктической станции "Снежинка"

Президент России Владимир Путин поручил кабмину помочь в создании к 2028 году Международной арктической станции "Снежинка" на Ямале. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:35:00+03:00

2025-05-17T17:35:00+03:00

2025-05-17T18:18:00+03:00

ямал

владимир путин

россия

московский физико-технический институт

мурманск

правительство рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину помочь в создании к 2028 году Международной арктической станции "Снежинка" на Ямале.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. оказать содействие федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" и Правительству Ямало-Ненецкого автономного округа в создании к 2028 году научно-образовательного комплекса - Международной арктической станции "Снежинка", - говорится в сообщении.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ямал, владимир путин, россия, московский физико-технический институт, мурманск, правительство рф