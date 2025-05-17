https://ria.ru/20250517/putin-2017585997.html

Путин поручил включить Белое море в проект "Пять морей и озеро Байкал"

Путин поручил включить Белое море в проект "Пять морей и озеро Байкал" - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил включить Белое море в проект "Пять морей и озеро Байкал"

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть включение в проект "Пять морей и озеро Байкал" мероприятий по обустройству туристической инфраструктуры Белого... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:32:00+03:00

2025-05-17T17:32:00+03:00

2025-05-17T17:58:00+03:00

туризм

белое море

владимир путин

россия

мурманск

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть включение в проект "Пять морей и озеро Байкал" мероприятий по обустройству туристической инфраструктуры Белого моря.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Рассмотреть, в том числе с учетом ранее данных поручений, вопросы о поддержке проектов по развитию туристической инфраструктуры, реализуемых в Арктической зоне Российской Федерации, и о включении в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" (с уточнением его основных параметров) проектов по обустройству туристической инфраструктуры Белого моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

белое море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белое море, владимир путин, россия, мурманск