https://ria.ru/20250517/putin-2017585997.html
Путин поручил включить Белое море в проект "Пять морей и озеро Байкал"
Путин поручил включить Белое море в проект "Пять морей и озеро Байкал" - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил включить Белое море в проект "Пять морей и озеро Байкал"
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть включение в проект "Пять морей и озеро Байкал" мероприятий по обустройству туристической инфраструктуры Белого... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:32:00+03:00
2025-05-17T17:32:00+03:00
2025-05-17T17:58:00+03:00
туризм
белое море
владимир путин
россия
мурманск
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть включение в проект "Пять морей и озеро Байкал" мероприятий по обустройству туристической инфраструктуры Белого моря.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Рассмотреть, в том числе с учетом ранее данных поручений, вопросы о поддержке проектов по развитию туристической инфраструктуры, реализуемых в Арктической зоне Российской Федерации, и о включении в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" (с уточнением его основных параметров) проектов по обустройству туристической инфраструктуры Белого моря", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белое море, владимир путин, россия, мурманск
Туризм, Белое море, Владимир Путин, Россия, Мурманск