https://ria.ru/20250517/putin-2017585376.html
На инфраструктуру в Арктике будут выделять не менее 10 миллиардов рублей
На инфраструктуру в Арктике будут выделять не менее 10 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.05.2025
На инфраструктуру в Арктике будут выделять не менее 10 миллиардов рублей
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ежегодно выделять не менее 10 миллиардов рублей на инфраструктуру в населенных пунктах Арктики, в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:26:00+03:00
2025-05-17T17:26:00+03:00
2025-05-17T17:55:00+03:00
арктика
россия
владимир путин
мурманск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991368768_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_606c1dff5767f940c59532dc6072c074.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ежегодно выделять не менее 10 миллиардов рублей на инфраструктуру в населенных пунктах Арктики, в которых дислоцированы воинские формирования.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта опубликован на сайте Кремля."...Обеспечить продление до 2030 года срока реализации плана мероприятий по развитию коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, в которых дислоцированы воинские формирования, предусмотрев финансирование таких мероприятий в объеме не менее 10 миллиардов рублей ежегодно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250517/putin-2017584608.html
арктика
россия
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991368768_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_19c4774ae3c9bb402801544068b74fc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, россия, владимир путин, мурманск
Арктика, Россия, Владимир Путин, Мурманск
На инфраструктуру в Арктике будут выделять не менее 10 миллиардов рублей
Путин поручил выделять не менее 10 миллиардов рублей на инфраструктуру в Арктике