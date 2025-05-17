https://ria.ru/20250517/putin-2017585376.html

На инфраструктуру в Арктике будут выделять не менее 10 миллиардов рублей

На инфраструктуру в Арктике будут выделять не менее 10 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.05.2025

На инфраструктуру в Арктике будут выделять не менее 10 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ежегодно выделять не менее 10 миллиардов рублей на инфраструктуру в населенных пунктах Арктики, в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:26:00+03:00

2025-05-17T17:26:00+03:00

2025-05-17T17:55:00+03:00

арктика

россия

владимир путин

мурманск

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ежегодно выделять не менее 10 миллиардов рублей на инфраструктуру в населенных пунктах Арктики, в которых дислоцированы воинские формирования.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта опубликован на сайте Кремля."...Обеспечить продление до 2030 года срока реализации плана мероприятий по развитию коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, в которых дислоцированы воинские формирования, предусмотрев финансирование таких мероприятий в объеме не менее 10 миллиардов рублей ежегодно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250517/putin-2017584608.html

арктика

россия

мурманск

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арктика, россия, владимир путин, мурманск