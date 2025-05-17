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На инфраструктуру в Арктике будут выделять не менее 10 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.05.2025
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17:26 17.05.2025 (обновлено: 17:55 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/putin-2017585376.html
На инфраструктуру в Арктике будут выделять не менее 10 миллиардов рублей
На инфраструктуру в Арктике будут выделять не менее 10 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.05.2025
На инфраструктуру в Арктике будут выделять не менее 10 миллиардов рублей
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ежегодно выделять не менее 10 миллиардов рублей на инфраструктуру в населенных пунктах Арктики, в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:26:00+03:00
2025-05-17T17:55:00+03:00
арктика
россия
владимир путин
мурманск
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ежегодно выделять не менее 10 миллиардов рублей на инфраструктуру в населенных пунктах Арктики, в которых дислоцированы воинские формирования.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта опубликован на сайте Кремля."...Обеспечить продление до 2030 года срока реализации плана мероприятий по развитию коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, в которых дислоцированы воинские формирования, предусмотрев финансирование таких мероприятий в объеме не менее 10 миллиардов рублей ежегодно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250517/putin-2017584608.html
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арктика, россия, владимир путин, мурманск
Арктика, Россия, Владимир Путин, Мурманск
На инфраструктуру в Арктике будут выделять не менее 10 миллиардов рублей

Путин поручил выделять не менее 10 миллиардов рублей на инфраструктуру в Арктике

© РИА Новости / Роберт Прасценис | Перейти в медиабанкСеверное сияние в поселке Диксон. Самый северный поселок России, расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края
Северное сияние в поселке Диксон. Самый северный поселок России, расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Роберт Прасценис
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Северное сияние в поселке Диксон. Самый северный поселок России, расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ежегодно выделять не менее 10 миллиардов рублей на инфраструктуру в населенных пунктах Арктики, в которых дислоцированы воинские формирования.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта опубликован на сайте Кремля.
"...Обеспечить продление до 2030 года срока реализации плана мероприятий по развитию коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, в которых дислоцированы воинские формирования, предусмотрев финансирование таких мероприятий в объеме не менее 10 миллиардов рублей ежегодно", - говорится в сообщении.
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АрктикаРоссияВладимир ПутинМурманск
 
 
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