https://ria.ru/20250517/putin-2017585219.html

Путин дал поручения по группировке спутников для мониторинга Севморпути

Путин дал поручения по группировке спутников для мониторинга Севморпути - РИА Новости, 17.05.2025

Путин дал поручения по группировке спутников для мониторинга Севморпути

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию группировки космических аппаратов для мониторинга в акватории Северного морского... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:26:00+03:00

2025-05-17T17:26:00+03:00

2025-05-17T18:00:00+03:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию группировки космических аппаратов для мониторинга в акватории Северного морского пути.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: представить предложения по созданию орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в количестве, необходимом для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в акватории Северного морского пути, определив сроки реализации соответствующих мероприятий, сроки создания такой группировки, объемы и источники финансирования, в том числе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, мурманск, космос - риа наука, земля