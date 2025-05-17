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Путин дал поручения по группировке спутников для мониторинга Севморпути
Путин дал поручения по группировке спутников для мониторинга Севморпути - РИА Новости, 17.05.2025
Путин дал поручения по группировке спутников для мониторинга Севморпути
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию группировки космических аппаратов для мониторинга в акватории Северного морского... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:26:00+03:00
2025-05-17T17:26:00+03:00
2025-05-17T18:00:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию группировки космических аппаратов для мониторинга в акватории Северного морского пути.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: представить предложения по созданию орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в количестве, необходимом для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в акватории Северного морского пути, определив сроки реализации соответствующих мероприятий, сроки создания такой группировки, объемы и источники финансирования, в том числе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, мурманск, космос - риа наука, земля
Владимир Путин, Россия, Мурманск, Космос - РИА Наука, Земля
Путин дал поручения по группировке спутников для мониторинга Севморпути
Путину представят идеи создания космических аппаратов для мониторинга Севморпути