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Путин дал поручения по группировке спутников для мониторинга Севморпути - РИА Новости, 17.05.2025
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17:26 17.05.2025 (обновлено: 18:00 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/putin-2017585219.html
Путин дал поручения по группировке спутников для мониторинга Севморпути
Путин дал поручения по группировке спутников для мониторинга Севморпути - РИА Новости, 17.05.2025
Путин дал поручения по группировке спутников для мониторинга Севморпути
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию группировки космических аппаратов для мониторинга в акватории Северного морского... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:26:00+03:00
2025-05-17T18:00:00+03:00
владимир путин
россия
мурманск
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию группировки космических аппаратов для мониторинга в акватории Северного морского пути.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: представить предложения по созданию орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в количестве, необходимом для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в акватории Северного морского пути, определив сроки реализации соответствующих мероприятий, сроки создания такой группировки, объемы и источники финансирования, в том числе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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владимир путин, россия, мурманск, космос - риа наука, земля
Владимир Путин, Россия, Мурманск, Космос - РИА Наука, Земля
Путин дал поручения по группировке спутников для мониторинга Севморпути

Путину представят идеи создания космических аппаратов для мониторинга Севморпути

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию группировки космических аппаратов для мониторинга в акватории Северного морского пути.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: представить предложения по созданию орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в количестве, необходимом для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в акватории Северного морского пути, определив сроки реализации соответствующих мероприятий, сроки создания такой группировки, объемы и источники финансирования, в том числе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в сообщении.
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