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Путин поручил принять решение о строительстве новых атомных ледоколов - РИА Новости, 17.05.2025
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17:24 17.05.2025 (обновлено: 17:45 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/putin-2017585125.html
Путин поручил принять решение о строительстве новых атомных ледоколов
Путин поручил принять решение о строительстве новых атомных ледоколов - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил принять решение о строительстве новых атомных ледоколов
Президент России Владимир Путин поручил не позднее 2026 года принять решение о начале строительства двух новых, серийных, универсальных атомных ледоколов. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:24:00+03:00
2025-05-17T17:45:00+03:00
арктика
владимир путин
россия
мурманск
михаил мишустин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил не позднее 2026 года принять решение о начале строительства двух новых, серийных, универсальных атомных ледоколов.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск от 27 марта опубликован на сайте Кремля."Обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года, определив источники финансирования соответствующих мероприятий, приняв не позднее 2026 года решения о начале строительства седьмого и восьмого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (с учетом софинансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета не менее 50% от стоимости их строительства на весь период строительства)", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 августа, ответственные - премьер России Михаил Мишустин и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20250517/putin-2017586738.html
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арктика, владимир путин, россия, мурманск, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Арктика, Владимир Путин, Россия, Мурманск, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин поручил принять решение о строительстве новых атомных ледоколов

Путин поручил начать строительство двух атомных ледоколов не позднее 2026 года

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛедоколы
Ледоколы - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил не позднее 2026 года принять решение о начале строительства двух новых, серийных, универсальных атомных ледоколов.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск от 27 марта опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года, определив источники финансирования соответствующих мероприятий, приняв не позднее 2026 года решения о начале строительства седьмого и восьмого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (с учетом софинансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета не менее 50% от стоимости их строительства на весь период строительства)", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 1 августа, ответственные - премьер России Михаил Мишустин и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин поручил разработать модели формирования Трансарктического коридора
Вчера, 17:35
 
АрктикаВладимир ПутинРоссияМурманскМихаил МишустинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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