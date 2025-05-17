https://ria.ru/20250517/putin-2017585125.html

Путин поручил принять решение о строительстве новых атомных ледоколов

Путин поручил принять решение о строительстве новых атомных ледоколов - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил принять решение о строительстве новых атомных ледоколов

Президент России Владимир Путин поручил не позднее 2026 года принять решение о начале строительства двух новых, серийных, универсальных атомных ледоколов. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:24:00+03:00

2025-05-17T17:24:00+03:00

2025-05-17T17:45:00+03:00

арктика

владимир путин

россия

мурманск

михаил мишустин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил не позднее 2026 года принять решение о начале строительства двух новых, серийных, универсальных атомных ледоколов.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск от 27 марта опубликован на сайте Кремля."Обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года, определив источники финансирования соответствующих мероприятий, приняв не позднее 2026 года решения о начале строительства седьмого и восьмого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (с учетом софинансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета не менее 50% от стоимости их строительства на весь период строительства)", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 августа, ответственные - премьер России Михаил Мишустин и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20250517/putin-2017586738.html

арктика

россия

мурманск

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арктика, владимир путин, россия, мурманск, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"