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Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр
Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр
Президент России Владимир Путин поручил возвести в 2027-2029 годах в бухте Ефремова полуострова Таймыр новый аэропорт. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:21:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил возвести в 2027-2029 годах в бухте Ефремова полуострова Таймыр новый аэропорт.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Для агломерации Диксон… строительство нового аэропорта в бухте Ефремова полуострова Таймыр в 2027-2029 годах", - говорится в приложении к перечню поручений
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таймыр, россия, ефремов, владимир путин, политика
Таймыр, Россия, Ефремов, Владимир Путин, Политика
Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр
Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр к 2027-2029 годам