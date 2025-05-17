https://ria.ru/20250517/putin-2017584934.html

Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр

Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр

Президент России Владимир Путин поручил возвести в 2027-2029 годах в бухте Ефремова полуострова Таймыр новый аэропорт. РИА Новости, 17.05.2025

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политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил возвести в 2027-2029 годах в бухте Ефремова полуострова Таймыр новый аэропорт.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Для агломерации Диксон… строительство нового аэропорта в бухте Ефремова полуострова Таймыр в 2027-2029 годах", - говорится в приложении к перечню поручений

https://ria.ru/20250517/putin-2017585376.html

таймыр

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ефремов

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таймыр, россия, ефремов, владимир путин, политика