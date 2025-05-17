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Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр - РИА Новости, 17.05.2025
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17:21 17.05.2025 (обновлено: 17:56 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/putin-2017584934.html
Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр
Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр
Президент России Владимир Путин поручил возвести в 2027-2029 годах в бухте Ефремова полуострова Таймыр новый аэропорт. РИА Новости, 17.05.2025
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таймыр
россия
ефремов
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил возвести в 2027-2029 годах в бухте Ефремова полуострова Таймыр новый аэропорт.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Для агломерации Диксон… строительство нового аэропорта в бухте Ефремова полуострова Таймыр в 2027-2029 годах", - говорится в приложении к перечню поручений
https://ria.ru/20250517/putin-2017585376.html
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таймыр, россия, ефремов, владимир путин, политика
Таймыр, Россия, Ефремов, Владимир Путин, Политика
Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр

Путин поручил возвести новый аэропорт на полуострове Таймыр к 2027-2029 годам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров
Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил возвести в 2027-2029 годах в бухте Ефремова полуострова Таймыр новый аэропорт.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Для агломерации Диксон… строительство нового аэропорта в бухте Ефремова полуострова Таймыр в 2027-2029 годах", - говорится в приложении к перечню поручений
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