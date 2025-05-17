https://ria.ru/20250517/putin-2017584608.html

Путин поручил разобраться в вопросе развития туризма в Арктике

Путин поручил разобраться в вопросе развития туризма в Арктике - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил разобраться в вопросе развития туризма в Арктике

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по развитию туристических кластеров на арктических территориях РФ. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:18:00+03:00

2025-05-17T17:18:00+03:00

2025-05-17T17:55:00+03:00

россия

арктика

мурманск

михаил мишустин

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011673035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db2ec52094360b4cc86f6707cee84c61.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по развитию туристических кластеров на арктических территориях РФ.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации... в целях повышения туристского потенциала арктических территорий, в том числе территорий Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Архангельской и Мурманской областей, подготовить при участии институтов развития и представить предложения по развитию на арктических территориях туристических кластеров и обеспечению их объектами транспортной и иной инфраструктуры", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны РФ.

https://ria.ru/20250517/gazoprovod-2017585567.html

россия

арктика

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, арктика, мурманск, михаил мишустин, владимир путин, политика