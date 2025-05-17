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Путин поручил разобраться в вопросе развития туризма в Арктике - РИА Новости, 17.05.2025
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17:18 17.05.2025 (обновлено: 17:55 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/putin-2017584608.html
Путин поручил разобраться в вопросе развития туризма в Арктике
Путин поручил разобраться в вопросе развития туризма в Арктике - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил разобраться в вопросе развития туризма в Арктике
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по развитию туристических кластеров на арктических территориях РФ. РИА Новости, 17.05.2025
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арктика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по развитию туристических кластеров на арктических территориях РФ.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации... в целях повышения туристского потенциала арктических территорий, в том числе территорий Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Архангельской и Мурманской областей, подготовить при участии институтов развития и представить предложения по развитию на арктических территориях туристических кластеров и обеспечению их объектами транспортной и иной инфраструктуры", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны РФ.
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россия, арктика, мурманск, михаил мишустин, владимир путин, политика
Россия, Арктика, Мурманск, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Политика
Путин поручил разобраться в вопросе развития туризма в Арктике

Путин поручил разобраться в вопросе развития туризма в Арктике до 1 июня

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по развитию туристических кластеров на арктических территориях РФ.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации... в целях повышения туристского потенциала арктических территорий, в том числе территорий Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Архангельской и Мурманской областей, подготовить при участии институтов развития и представить предложения по развитию на арктических территориях туристических кластеров и обеспечению их объектами транспортной и иной инфраструктуры", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 1 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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РоссияАрктикаМурманскМихаил МишустинВладимир ПутинПолитика
 
 
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