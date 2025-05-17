https://ria.ru/20250517/putin-2017584028.html

Путин поручил изучить вопрос модернизации складов ГСМ

Путин поручил изучить вопрос модернизации складов ГСМ - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил изучить вопрос модернизации складов ГСМ

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля изучить вопрос модернизации объектов топливно-энергетического комплекса и складов... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:14:00+03:00

2025-05-17T17:14:00+03:00

2025-05-17T17:27:00+03:00

владимир путин

экономика

россия

мурманск

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля изучить вопрос модернизации объектов топливно-энергетического комплекса и складов горюче-смазочных материалов, в том числе за счет господдержки инвесторов, реализующих проекты в рамках энергосервисных контрактов и концессионных соглашений, следует из поручений российского лидера по итогам рабочей поездки в Мурманск, опубликованных на сайте Кремля."Рассмотреть вопросы… о модернизации (с применением механизмов государственно-­частного партнерства) объектов топливно-энергетического комплекса, складов горюче-смазочных материалов, в том числе путем предоставления государственной поддержки инвесторам, реализующим в рамках энергосервисных контрактов и концессионных соглашений проекты по модернизации таких объектов", - говорится в сообщении на сайте.Срок исполнения поручения - 1 июля, уточнили на сайте Кремля.

https://ria.ru/20250517/kreml-2017583647.html

россия

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владимир путин, экономика, россия, мурманск