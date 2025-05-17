Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил изучить вопрос модернизации складов ГСМ - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 17.05.2025 (обновлено: 17:27 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/putin-2017584028.html
Путин поручил изучить вопрос модернизации складов ГСМ
Путин поручил изучить вопрос модернизации складов ГСМ - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил изучить вопрос модернизации складов ГСМ
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля изучить вопрос модернизации объектов топливно-энергетического комплекса и складов... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:14:00+03:00
2025-05-17T17:27:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
мурманск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014894007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c0e9c1f49c61ce7d05d04983e445e0b.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля изучить вопрос модернизации объектов топливно-энергетического комплекса и складов горюче-смазочных материалов, в том числе за счет господдержки инвесторов, реализующих проекты в рамках энергосервисных контрактов и концессионных соглашений, следует из поручений российского лидера по итогам рабочей поездки в Мурманск, опубликованных на сайте Кремля."Рассмотреть вопросы… о модернизации (с применением механизмов государственно-­частного партнерства) объектов топливно-энергетического комплекса, складов горюче-смазочных материалов, в том числе путем предоставления государственной поддержки инвесторам, реализующим в рамках энергосервисных контрактов и концессионных соглашений проекты по модернизации таких объектов", - говорится в сообщении на сайте.Срок исполнения поручения - 1 июля, уточнили на сайте Кремля.
https://ria.ru/20250517/kreml-2017583647.html
россия
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014894007_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef631ece659d3e4b0de42eed2f1fe5a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, россия, мурманск
Владимир Путин, Экономика, Россия, Мурманск
Путин поручил изучить вопрос модернизации складов ГСМ

Путин поручил изучить вопрос модернизации складов ГСМ до 1 июля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля изучить вопрос модернизации объектов топливно-энергетического комплекса и складов горюче-смазочных материалов, в том числе за счет господдержки инвесторов, реализующих проекты в рамках энергосервисных контрактов и концессионных соглашений, следует из поручений российского лидера по итогам рабочей поездки в Мурманск, опубликованных на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопросы… о модернизации (с применением механизмов государственно-­частного партнерства) объектов топливно-энергетического комплекса, складов горюче-смазочных материалов, в том числе путем предоставления государственной поддержки инвесторам, реализующим в рамках энергосервисных контрактов и концессионных соглашений проекты по модернизации таких объектов", - говорится в сообщении на сайте.
Срок исполнения поручения - 1 июля, уточнили на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин дал поручения по развитию населенных пунктов в АЗРФ
Вчера, 17:12
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияМурманск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала