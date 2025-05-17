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СМИ: сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 17.05.2025
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07:43 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/ptsu-2017530078.html
СМИ: сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ на западе Украины
СМИ: сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 17.05.2025
СМИ: сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ на западе Украины
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T07:43:00+03:00
2025-05-17T07:43:00+03:00
черновицкая область
россия
украина
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Заставна Черновицкой области, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "Ужас в буковинском городе Заставна. Штурм храма Рождества Богородицы. Торжество ненависти и гимн (как же без него) с одной стороны, плач и рыдания - с другой. Толпа активистов ПЦУ вместе с полицией сметает прихожан УПЦ с дороги. Клирик ПЦУ собственноручно выламывает двери храма", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ. На сопровождающем публикацию видео захват храма происходит при участии нескольких десятков мужчин. Несколько стариков, которые находились на территории храма, рейдеры повалили на землю. Сторонники ПЦУ болгаркой срезали замки на дверях. Полиция не препятствовала действиям нападавших. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250405/ptsu-2009576652.html
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черновицкая область, россия, украина, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Черновицкая область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
СМИ: сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ на западе Украины

Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ на западе Украины

© Фото : Orthobuk / TelegramСторонники ПЦУ захватывают храм УПЦ
Сторонники ПЦУ захватывают храм УПЦ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Orthobuk / Telegram
Сторонники ПЦУ захватывают храм УПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Заставна Черновицкой области, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"Ужас в буковинском городе Заставна. Штурм храма Рождества Богородицы. Торжество ненависти и гимн (как же без него) с одной стороны, плач и рыдания - с другой. Толпа активистов ПЦУ вместе с полицией сметает прихожан УПЦ с дороги. Клирик ПЦУ собственноручно выламывает двери храма", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины силой захватили храм канонической Украинской православной церкви в селе Панка в Черновицкой области Украины - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Черновицкой области
5 апреля, 22:03
На сопровождающем публикацию видео захват храма происходит при участии нескольких десятков мужчин. Несколько стариков, которые находились на территории храма, рейдеры повалили на землю. Сторонники ПЦУ болгаркой срезали замки на дверях. Полиция не препятствовала действиям нападавших.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Храм Блаженной Ксении Петербургской УПЦ в Белой Церкви - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Киевской области
29 марта, 14:53
 
Черновицкая областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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