Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки
Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать в ВС приговор за пытки
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОглашение приговора по делу сотрудников ОВД "Дальний"
Оглашение приговора по делу сотрудников ОВД "Дальний". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четверо бывших сотрудников казанского отдела полиции "Дальний" восемь раз пытались обжаловать в Верховном суде РФ приговор по делу о пытках, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Собеседник агентства уточнил, что Алмаз Василов обжаловал приговор трижды, Ильнар Ибатуллин и Фаиль Сабирзянов подавали жалобы дважды, а Айнур Рахматуллин - один раз.
Отдел полиции "Дальний" приобрел печальную известность в марте 2012 года, когда, по данным следствия, сотрудники отдела до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. По словам родственников мужчины, его изнасиловали бутылкой из-под шампанского, что и привело к смерти. После инцидента следствие выявило еще несколько эпизодов преступной деятельности в этом отделе. В качестве потерпевших по делу проходили 14 человек.
Приволжский районный суд Казани 16 июня 2014 года признал восьмерых подсудимых виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью в зависимости от роли каждого. Коллегия Верховного суда Татарстана отменила приговор Приволжского райсуда и назначила окончательное наказание бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска ОП "Дальний" Алмазу Василову - 13 лет 11 месяцев в колонии строгого режима (было 15 лет), экс-заместителю начальника отдела полиции Фаилю Сабирзянову - 10 лет строгого режима (было 12 лет), бывшим оперативникам Рамилю Ахметзянову и Ильнару Ибатуллину - 9 лет 1 месяц строгого режима и 9 лет 4 месяца соответственно (было по 10 лет каждому), экс-начальнику отдела уголовного розыска Айнуру Рахматуллину - 7 лет 2 месяца общего режима (было 8 лет). Бывшие оперуполномоченные Амир Шарафуллин и Денис Васильев приговорены к 5 годам 8 месяцам и 3 годам 9 месяцам колонии общего режима соответственно (было 6 лет и 4 года соответственно). Самый мягкий приговор у экс-оперуполномоченного Александра Фадеева - 1 год 8 месяцев в колонии-поселении (было 2 года).
Еще двое экс-полицейских ОП "Дальний" Ильшат Гарифуллин и Рамиль Нигматзянов, признанные виновными в превышении должностных полномочий по делу о смерти Назарова, 25 сентября 2012 года были приговорены судом к двум с половиной и двум годам колонии-поселения соответственно.