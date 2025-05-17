Рейтинг@Mail.ru
Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/prigovor-2017523162.html
Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки
Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки - РИА Новости, 17.05.2025
Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки
Четверо бывших сотрудников казанского отдела полиции "Дальний" восемь раз пытались обжаловать в Верховном суде РФ приговор по делу о пытках, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T03:48:00+03:00
2025-05-17T03:48:00+03:00
происшествия
казань
россия
сергей назаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101217/64/1012176405_0:162:3077:1893_1920x0_80_0_0_13df70bca884a022583c01e0f066b19f.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четверо бывших сотрудников казанского отдела полиции "Дальний" восемь раз пытались обжаловать в Верховном суде РФ приговор по делу о пытках, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Собеседник агентства уточнил, что Алмаз Василов обжаловал приговор трижды, Ильнар Ибатуллин и Фаиль Сабирзянов подавали жалобы дважды, а Айнур Рахматуллин - один раз. Отдел полиции "Дальний" приобрел печальную известность в марте 2012 года, когда, по данным следствия, сотрудники отдела до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. По словам родственников мужчины, его изнасиловали бутылкой из-под шампанского, что и привело к смерти. После инцидента следствие выявило еще несколько эпизодов преступной деятельности в этом отделе. В качестве потерпевших по делу проходили 14 человек. Приволжский районный суд Казани 16 июня 2014 года признал восьмерых подсудимых виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью в зависимости от роли каждого. Коллегия Верховного суда Татарстана отменила приговор Приволжского райсуда и назначила окончательное наказание бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска ОП "Дальний" Алмазу Василову - 13 лет 11 месяцев в колонии строгого режима (было 15 лет), экс-заместителю начальника отдела полиции Фаилю Сабирзянову - 10 лет строгого режима (было 12 лет), бывшим оперативникам Рамилю Ахметзянову и Ильнару Ибатуллину - 9 лет 1 месяц строгого режима и 9 лет 4 месяца соответственно (было по 10 лет каждому), экс-начальнику отдела уголовного розыска Айнуру Рахматуллину - 7 лет 2 месяца общего режима (было 8 лет). Бывшие оперуполномоченные Амир Шарафуллин и Денис Васильев приговорены к 5 годам 8 месяцам и 3 годам 9 месяцам колонии общего режима соответственно (было 6 лет и 4 года соответственно). Самый мягкий приговор у экс-оперуполномоченного Александра Фадеева - 1 год 8 месяцев в колонии-поселении (было 2 года). Еще двое экс-полицейских ОП "Дальний" Ильшат Гарифуллин и Рамиль Нигматзянов, признанные виновными в превышении должностных полномочий по делу о смерти Назарова, 25 сентября 2012 года были приговорены судом к двум с половиной и двум годам колонии-поселения соответственно.
https://ria.ru/20250515/delo-2017022185.html
https://ria.ru/20250515/kan-2017015051.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101217/64/1012176405_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_12fc74463fa2109dfe90d6a46f3c262b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, россия, сергей назаров
Происшествия, Казань, Россия, Сергей Назаров
Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки

Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать в ВС приговор за пытки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОглашение приговора по делу сотрудников ОВД "Дальний"
Оглашение приговора по делу сотрудников ОВД Дальний - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Оглашение приговора по делу сотрудников ОВД "Дальний". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четверо бывших сотрудников казанского отдела полиции "Дальний" восемь раз пытались обжаловать в Верховном суде РФ приговор по делу о пытках, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Собеседник агентства уточнил, что Алмаз Василов обжаловал приговор трижды, Ильнар Ибатуллин и Фаиль Сабирзянов подавали жалобы дважды, а Айнур Рахматуллин - один раз.
Суд - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Приговор бывшим топ-менеджерам РАО ЭС Востока по делу о растрате обжалуют
15 мая, 06:40
Отдел полиции "Дальний" приобрел печальную известность в марте 2012 года, когда, по данным следствия, сотрудники отдела до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. По словам родственников мужчины, его изнасиловали бутылкой из-под шампанского, что и привело к смерти. После инцидента следствие выявило еще несколько эпизодов преступной деятельности в этом отделе. В качестве потерпевших по делу проходили 14 человек.
Приволжский районный суд Казани 16 июня 2014 года признал восьмерых подсудимых виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью в зависимости от роли каждого. Коллегия Верховного суда Татарстана отменила приговор Приволжского райсуда и назначила окончательное наказание бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска ОП "Дальний" Алмазу Василову - 13 лет 11 месяцев в колонии строгого режима (было 15 лет), экс-заместителю начальника отдела полиции Фаилю Сабирзянову - 10 лет строгого режима (было 12 лет), бывшим оперативникам Рамилю Ахметзянову и Ильнару Ибатуллину - 9 лет 1 месяц строгого режима и 9 лет 4 месяца соответственно (было по 10 лет каждому), экс-начальнику отдела уголовного розыска Айнуру Рахматуллину - 7 лет 2 месяца общего режима (было 8 лет). Бывшие оперуполномоченные Амир Шарафуллин и Денис Васильев приговорены к 5 годам 8 месяцам и 3 годам 9 месяцам колонии общего режима соответственно (было 6 лет и 4 года соответственно). Самый мягкий приговор у экс-оперуполномоченного Александра Фадеева - 1 год 8 месяцев в колонии-поселении (было 2 года).
Еще двое экс-полицейских ОП "Дальний" Ильшат Гарифуллин и Рамиль Нигматзянов, признанные виновными в превышении должностных полномочий по делу о смерти Назарова, 25 сентября 2012 года были приговорены судом к двум с половиной и двум годам колонии-поселения соответственно.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор за организацию убийства
15 мая, 03:19
 
ПроисшествияКазаньРоссияСергей Назаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала