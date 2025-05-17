https://ria.ru/20250517/prigovor-2017523162.html

Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки

Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки - РИА Новости, 17.05.2025

Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки

Четверо бывших сотрудников казанского отдела полиции "Дальний" восемь раз пытались обжаловать в Верховном суде РФ приговор по делу о пытках, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T03:48:00+03:00

2025-05-17T03:48:00+03:00

2025-05-17T03:48:00+03:00

происшествия

казань

россия

сергей назаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101217/64/1012176405_0:162:3077:1893_1920x0_80_0_0_13df70bca884a022583c01e0f066b19f.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четверо бывших сотрудников казанского отдела полиции "Дальний" восемь раз пытались обжаловать в Верховном суде РФ приговор по делу о пытках, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Собеседник агентства уточнил, что Алмаз Василов обжаловал приговор трижды, Ильнар Ибатуллин и Фаиль Сабирзянов подавали жалобы дважды, а Айнур Рахматуллин - один раз. Отдел полиции "Дальний" приобрел печальную известность в марте 2012 года, когда, по данным следствия, сотрудники отдела до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. По словам родственников мужчины, его изнасиловали бутылкой из-под шампанского, что и привело к смерти. После инцидента следствие выявило еще несколько эпизодов преступной деятельности в этом отделе. В качестве потерпевших по делу проходили 14 человек. Приволжский районный суд Казани 16 июня 2014 года признал восьмерых подсудимых виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью в зависимости от роли каждого. Коллегия Верховного суда Татарстана отменила приговор Приволжского райсуда и назначила окончательное наказание бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска ОП "Дальний" Алмазу Василову - 13 лет 11 месяцев в колонии строгого режима (было 15 лет), экс-заместителю начальника отдела полиции Фаилю Сабирзянову - 10 лет строгого режима (было 12 лет), бывшим оперативникам Рамилю Ахметзянову и Ильнару Ибатуллину - 9 лет 1 месяц строгого режима и 9 лет 4 месяца соответственно (было по 10 лет каждому), экс-начальнику отдела уголовного розыска Айнуру Рахматуллину - 7 лет 2 месяца общего режима (было 8 лет). Бывшие оперуполномоченные Амир Шарафуллин и Денис Васильев приговорены к 5 годам 8 месяцам и 3 годам 9 месяцам колонии общего режима соответственно (было 6 лет и 4 года соответственно). Самый мягкий приговор у экс-оперуполномоченного Александра Фадеева - 1 год 8 месяцев в колонии-поселении (было 2 года). Еще двое экс-полицейских ОП "Дальний" Ильшат Гарифуллин и Рамиль Нигматзянов, признанные виновными в превышении должностных полномочий по делу о смерти Назарова, 25 сентября 2012 года были приговорены судом к двум с половиной и двум годам колонии-поселения соответственно.

https://ria.ru/20250515/delo-2017022185.html

https://ria.ru/20250515/kan-2017015051.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, казань, россия, сергей назаров