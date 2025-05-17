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На Ленинградском проспекте в Москве загорелся многоэтажный дом

На Ленинградском проспекте в Москве загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 17.05.2025

На Ленинградском проспекте в Москве загорелся многоэтажный дом

Возгорание произошло четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве, сообщило ГУ МЧС столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:39:00+03:00

2025-05-17T15:39:00+03:00

2025-05-17T15:40:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Возгорание произошло четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве, сообщило ГУ МЧС столицы в Telegram-канале. "На Ленинградском проспекте произошло возгорание на четвертом этаже многоэтажного дома", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что сотрудники МЧС ликвидируют пожар на севере Москвы, сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20241106/moskva-1982170136.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)