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На Ленинградском проспекте в Москве загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 17.05.2025
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15:39 17.05.2025 (обновлено: 15:40 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/pozhar-2017570759.html
На Ленинградском проспекте в Москве загорелся многоэтажный дом
На Ленинградском проспекте в Москве загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 17.05.2025
На Ленинградском проспекте в Москве загорелся многоэтажный дом
Возгорание произошло четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве, сообщило ГУ МЧС столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2025
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происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Возгорание произошло четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве, сообщило ГУ МЧС столицы в Telegram-канале. "На Ленинградском проспекте произошло возгорание на четвертом этаже многоэтажного дома", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что сотрудники МЧС ликвидируют пожар на севере Москвы, сведений о пострадавших не поступало.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ленинградском проспекте в Москве загорелся многоэтажный дом

На Ленинградском проспекте в Москве загорелся четвертый этаж многоэтажки

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС на тушении пожара
Сотрудник МЧС на тушении пожара - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник МЧС на тушении пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Возгорание произошло четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве, сообщило ГУ МЧС столицы в Telegram-канале.
«
"На Ленинградском проспекте произошло возгорание на четвертом этаже многоэтажного дома", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что сотрудники МЧС ликвидируют пожар на севере Москвы, сведений о пострадавших не поступало.
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