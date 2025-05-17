https://ria.ru/20250517/pozhar-2017570759.html
На Ленинградском проспекте в Москве загорелся многоэтажный дом
На Ленинградском проспекте в Москве загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 17.05.2025
На Ленинградском проспекте в Москве загорелся многоэтажный дом
Возгорание произошло четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве, сообщило ГУ МЧС столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:39:00+03:00
2025-05-17T15:39:00+03:00
2025-05-17T15:40:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40886/37/408863770_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_7e8f1a0a7de03f51dd940932ed91d7c2.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Возгорание произошло четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве, сообщило ГУ МЧС столицы в Telegram-канале. "На Ленинградском проспекте произошло возгорание на четвертом этаже многоэтажного дома", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что сотрудники МЧС ликвидируют пожар на севере Москвы, сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20241106/moskva-1982170136.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40886/37/408863770_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_2d3161a67691532258d9bf36b4dbb086.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ленинградском проспекте в Москве загорелся многоэтажный дом
На Ленинградском проспекте в Москве загорелся четвертый этаж многоэтажки