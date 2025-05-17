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В России за сутки потушили тридцать лесных пожаров - РИА Новости, 17.05.2025
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09:07 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/pozhar-2017535003.html
В России за сутки потушили тридцать лесных пожаров
В России за сутки потушили тридцать лесных пожаров - РИА Новости, 17.05.2025
В России за сутки потушили тридцать лесных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 30 природных пожаров на площади 9417 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T09:07:00+03:00
2025-05-17T09:07:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 30 природных пожаров на площади 9417 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 9417 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ действовали 54 лесных пожара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовал 31 пожар на площади 634 381 гектаров.
https://ria.ru/20250516/podolsk-2017506033.html
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили тридцать лесных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 30 лесных пожаров на площади 9417 га

© МЧС Забайкальского края/TelegramЛесной пожар в Забайкалье
Лесной пожар в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© МЧС Забайкальского края/Telegram
Лесной пожар в Забайкалье. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 30 природных пожаров на площади 9417 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 9417 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи субботы на территории РФ действовали 54 лесных пожара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовал 31 пожар на площади 634 381 гектаров.
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