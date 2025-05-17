Россияне в Польше призвали противостоять попыткам пересмотра итогов ВОВ
Россияне в Польше: нужно мешать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 мая - РИА Новости. Участники Всепольской конференции российских соотечественников призвали противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.
В субботу в "Русском доме" в Варшаве прошла XII Всепольская конференция российских соотечественников, в которой приняли участие не только проживающие в Польше россияне, но и представители польских патриотических организаций, посольства РФ во главе с главой дипмиссии Сергеем Андреевым.
"Выступаем за сохранение исторической памяти, а также противодействия попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и разжигания русофобии в странах Европы", - говорится в одном из пунктов принятой по итогам конференции резолюции.
Одновременно в "Русском доме" в Варшаве была открыта фотовыставка "Освобождение Европы" из архивов Совинформбюро, правопреемником которого является агентство РИА Новости. На ней представлены фотоработы периода освобождения и начала восстановления европейских городов, в том числе Варшавы. Здесь выставлены фотоработы таких авторов, как Евгений Халдей, Николай Попов, Анатолий Егоров, Ольга Игнатович.
В настоящее время Союз российских соотечественников в Польше объединяет девять официально зарегистрированных организаций.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. В нем также упомянуто о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.
В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для Российской Федерации представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.