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Россияне в Польше призвали противостоять попыткам пересмотра итогов ВОВ - РИА Новости, 17.05.2025
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21:37 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/polsha-2017622267.html
Россияне в Польше призвали противостоять попыткам пересмотра итогов ВОВ
Россияне в Польше призвали противостоять попыткам пересмотра итогов ВОВ - РИА Новости, 17.05.2025
Россияне в Польше призвали противостоять попыткам пересмотра итогов ВОВ
Участники Всепольской конференции российских соотечественников призвали противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T21:37:00+03:00
2025-05-17T21:37:00+03:00
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ВАРШАВА, 17 мая - РИА Новости. Участники Всепольской конференции российских соотечественников призвали противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. В субботу в "Русском доме" в Варшаве прошла XII Всепольская конференция российских соотечественников, в которой приняли участие не только проживающие в Польше россияне, но и представители польских патриотических организаций, посольства РФ во главе с главой дипмиссии Сергеем Андреевым. "Выступаем за сохранение исторической памяти, а также противодействия попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и разжигания русофобии в странах Европы", - говорится в одном из пунктов принятой по итогам конференции резолюции. Одновременно в "Русском доме" в Варшаве была открыта фотовыставка "Освобождение Европы" из архивов Совинформбюро, правопреемником которого является агентство РИА Новости. На ней представлены фотоработы периода освобождения и начала восстановления европейских городов, в том числе Варшавы. Здесь выставлены фотоработы таких авторов, как Евгений Халдей, Николай Попов, Анатолий Егоров, Ольга Игнатович. В настоящее время Союз российских соотечественников в Польше объединяет девять официально зарегистрированных организаций. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. В нем также упомянуто о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации. В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для Российской Федерации представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
https://ria.ru/20250423/polsha-2012956738.html
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россия, варшава, польша, сергей андреев, евгений халдей, николай попов, в мире
Россия, Варшава, Польша, Сергей Андреев, Евгений Халдей, Николай Попов, В мире
Россияне в Польше призвали противостоять попыткам пересмотра итогов ВОВ

Россияне в Польше: нужно мешать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 мая - РИА Новости. Участники Всепольской конференции российских соотечественников призвали противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.
В субботу в "Русском доме" в Варшаве прошла XII Всепольская конференция российских соотечественников, в которой приняли участие не только проживающие в Польше россияне, но и представители польских патриотических организаций, посольства РФ во главе с главой дипмиссии Сергеем Андреевым.
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"Выступаем за сохранение исторической памяти, а также противодействия попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и разжигания русофобии в странах Европы", - говорится в одном из пунктов принятой по итогам конференции резолюции.
Одновременно в "Русском доме" в Варшаве была открыта фотовыставка "Освобождение Европы" из архивов Совинформбюро, правопреемником которого является агентство РИА Новости. На ней представлены фотоработы периода освобождения и начала восстановления европейских городов, в том числе Варшавы. Здесь выставлены фотоработы таких авторов, как Евгений Халдей, Николай Попов, Анатолий Егоров, Ольга Игнатович.
В настоящее время Союз российских соотечественников в Польше объединяет девять официально зарегистрированных организаций.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. В нем также упомянуто о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.
В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для Российской Федерации представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
Фотовыставка Освобождение Европы открылась в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
От Москвы до Варшавы. В Польше увидят кадры освобождения Европы
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