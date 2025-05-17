https://ria.ru/20250517/polsha-2017622267.html

Россияне в Польше призвали противостоять попыткам пересмотра итогов ВОВ

Россияне в Польше призвали противостоять попыткам пересмотра итогов ВОВ - РИА Новости, 17.05.2025

Россияне в Польше призвали противостоять попыткам пересмотра итогов ВОВ

Участники Всепольской конференции российских соотечественников призвали противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T21:37:00+03:00

2025-05-17T21:37:00+03:00

2025-05-17T21:37:00+03:00

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ВАРШАВА, 17 мая - РИА Новости. Участники Всепольской конференции российских соотечественников призвали противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. В субботу в "Русском доме" в Варшаве прошла XII Всепольская конференция российских соотечественников, в которой приняли участие не только проживающие в Польше россияне, но и представители польских патриотических организаций, посольства РФ во главе с главой дипмиссии Сергеем Андреевым. "Выступаем за сохранение исторической памяти, а также противодействия попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и разжигания русофобии в странах Европы", - говорится в одном из пунктов принятой по итогам конференции резолюции. Одновременно в "Русском доме" в Варшаве была открыта фотовыставка "Освобождение Европы" из архивов Совинформбюро, правопреемником которого является агентство РИА Новости. На ней представлены фотоработы периода освобождения и начала восстановления европейских городов, в том числе Варшавы. Здесь выставлены фотоработы таких авторов, как Евгений Халдей, Николай Попов, Анатолий Егоров, Ольга Игнатович. В настоящее время Союз российских соотечественников в Польше объединяет девять официально зарегистрированных организаций. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. В нем также упомянуто о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации. В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для Российской Федерации представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.

https://ria.ru/20250423/polsha-2012956738.html

https://ria.ru/20250517/osvobozhdenie-2017593799.html

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россия, варшава, польша, сергей андреев, евгений халдей, николай попов, в мире