Рейтинг@Mail.ru
В Польше сообщили о многочисленных нарушениях режима тишины перед выборами - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 17.05.2025 (обновлено: 10:51 18.05.2025)
https://ria.ru/20250517/polsha-2017612196.html
В Польше сообщили о многочисленных нарушениях режима тишины перед выборами
В Польше сообщили о многочисленных нарушениях режима тишины перед выборами - РИА Новости, 18.05.2025
В Польше сообщили о многочисленных нарушениях режима тишины перед выборами
Польские полицейские фиксируют многочисленные нарушения режима тишины перед выборами президента страны, сообщила журналистам подкомиссар главной комендатуры... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-17T20:10:00+03:00
2025-05-18T10:51:00+03:00
в мире
польша
россия
рафал тшасковски
дональд туск
кароль навроцкий
право и справедливость
президентские выборы в польше — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15451/68/154516899_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_7418727e8d89b36d0731b34718e4529b.jpg
ВАРШАВА, 17 мая – РИА Новости. Польские полицейские фиксируют многочисленные нарушения режима тишины перед выборами президента страны, сообщила журналистам подкомиссар главной комендатуры полиции Ивона Киёвская. Первый тур выборов президента пройдет в Польше в воскресенье. В соответствии с польским законодательством, день тишины наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером. "С начала режима предвыборной тишины зафиксировано 15 нарушений. Они были совершены на территории всей Польши. В основном это касается нарушений в сети интернет", - рассказала представитель полиции. При этом она отметила, что два нарушения режима избирательной тишины допустили государственные чиновники. Так, в субботу утром в профиле заместителя министра юстиции Аркадиуша Мырхи в соцсети Facebook * появилось сообщение, призывающее проголосовать за одного из кандидатов. Сам Мырха заявил, что допустил нарушение по ошибке. "Извините, в результате ошибки пост появился после полуночи. Я уже удалил его. За ошибку прошу прощения", - написал Мырха в сервисе Х. На пост президента Польши претендуют 13 кандидатов: Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска, Кароль Навроцкий от оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Славомир Ментцен от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", спикер сейма Шимон Холовня, Магдален Беят от "Левых", Адриан Зандберг от движения "Вместе", Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны", Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев", Иоанна Сенышин от "Левых демократов", Марек Якубяк от "Свободных республиканцев", Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир", беспартийный Артур Бартошевич и блогер Кшиштоф Становский.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250412/polsha-2010829109.html
https://ria.ru/20250513/polsha-2016588965.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15451/68/154516899_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_237eeb01980b94feb4641c64f076ea0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, рафал тшасковски, дональд туск, кароль навроцкий, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Россия, Рафал Тшасковски, Дональд Туск, Кароль Навроцкий, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025
В Польше сообщили о многочисленных нарушениях режима тишины перед выборами

Польская полиция сообщила о 15 нарушениях режима тишины перед выборами

© www.wikipedia.orgПолиция Польши
Полиция Польши - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© www.wikipedia.org
Полиция Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 17 мая – РИА Новости. Польские полицейские фиксируют многочисленные нарушения режима тишины перед выборами президента страны, сообщила журналистам подкомиссар главной комендатуры полиции Ивона Киёвская.
Первый тур выборов президента пройдет в Польше в воскресенье. В соответствии с польским законодательством, день тишины наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.
Шимон Холовня - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Кандидат в президенты Польши Холовня выступил с неожиданный призывом
12 апреля, 01:01
"С начала режима предвыборной тишины зафиксировано 15 нарушений. Они были совершены на территории всей Польши. В основном это касается нарушений в сети интернет", - рассказала представитель полиции.
При этом она отметила, что два нарушения режима избирательной тишины допустили государственные чиновники. Так, в субботу утром в профиле заместителя министра юстиции Аркадиуша Мырхи в соцсети Facebook * появилось сообщение, призывающее проголосовать за одного из кандидатов.
Сам Мырха заявил, что допустил нарушение по ошибке.
"Извините, в результате ошибки пост появился после полуночи. Я уже удалил его. За ошибку прошу прощения", - написал Мырха в сервисе Х.
На пост президента Польши претендуют 13 кандидатов: Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска, Кароль Навроцкий от оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Славомир Ментцен от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", спикер сейма Шимон Холовня, Магдален Беят от "Левых", Адриан Зандберг от движения "Вместе", Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны", Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев", Иоанна Сенышин от "Левых демократов", Марек Якубяк от "Свободных республиканцев", Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир", беспартийный Артур Бартошевич и блогер Кшиштоф Становский.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией
13 мая, 00:17
 
В миреПольшаРоссияРафал ТшасковскиДональд ТускКароль НавроцкийПраво и справедливостьПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала