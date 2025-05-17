https://ria.ru/20250517/polsha-2017612196.html

В Польше сообщили о многочисленных нарушениях режима тишины перед выборами

В Польше сообщили о многочисленных нарушениях режима тишины перед выборами - РИА Новости, 18.05.2025

В Польше сообщили о многочисленных нарушениях режима тишины перед выборами

Польские полицейские фиксируют многочисленные нарушения режима тишины перед выборами президента страны, сообщила журналистам подкомиссар главной комендатуры... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-17T20:10:00+03:00

2025-05-17T20:10:00+03:00

2025-05-18T10:51:00+03:00

в мире

польша

россия

рафал тшасковски

дональд туск

кароль навроцкий

право и справедливость

президентские выборы в польше — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15451/68/154516899_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_7418727e8d89b36d0731b34718e4529b.jpg

ВАРШАВА, 17 мая – РИА Новости. Польские полицейские фиксируют многочисленные нарушения режима тишины перед выборами президента страны, сообщила журналистам подкомиссар главной комендатуры полиции Ивона Киёвская. Первый тур выборов президента пройдет в Польше в воскресенье. В соответствии с польским законодательством, день тишины наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером. "С начала режима предвыборной тишины зафиксировано 15 нарушений. Они были совершены на территории всей Польши. В основном это касается нарушений в сети интернет", - рассказала представитель полиции. При этом она отметила, что два нарушения режима избирательной тишины допустили государственные чиновники. Так, в субботу утром в профиле заместителя министра юстиции Аркадиуша Мырхи в соцсети Facebook * появилось сообщение, призывающее проголосовать за одного из кандидатов. Сам Мырха заявил, что допустил нарушение по ошибке. "Извините, в результате ошибки пост появился после полуночи. Я уже удалил его. За ошибку прошу прощения", - написал Мырха в сервисе Х. На пост президента Польши претендуют 13 кандидатов: Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска, Кароль Навроцкий от оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Славомир Ментцен от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", спикер сейма Шимон Холовня, Магдален Беят от "Левых", Адриан Зандберг от движения "Вместе", Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны", Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев", Иоанна Сенышин от "Левых демократов", Марек Якубяк от "Свободных республиканцев", Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир", беспартийный Артур Бартошевич и блогер Кшиштоф Становский.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250412/polsha-2010829109.html

https://ria.ru/20250513/polsha-2016588965.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, рафал тшасковски, дональд туск, кароль навроцкий, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025