https://ria.ru/20250517/polsha-2017588939.html

Кандидаты в президенты Польши не делают проукраинских заявлений

Кандидаты в президенты Польши не делают проукраинских заявлений - РИА Новости, 18.05.2025

Кандидаты в президенты Польши не делают проукраинских заявлений

Все 13 кандидатов в президенты Польши на выборах, первый тур которых состоится 18 мая, не только не делают проукраинских заявлений, но некоторые даже наоборот... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-17T17:54:00+03:00

2025-05-17T17:54:00+03:00

2025-05-18T10:51:00+03:00

в мире

польша

украина

варшава

кароль навроцкий

рафал тшасковски

дональд туск

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/95/1508879521_81:0:1894:1020_1920x0_80_0_0_f7424925c22f4de18d63f4979e877235.jpg

ВАРШАВА, 17 мая - РИА Новости. Все 13 кандидатов в президенты Польши на выборах, первый тур которых состоится 18 мая, не только не делают проукраинских заявлений, но некоторые даже наоборот выступают за ужесточение правил пребывания в стране для украинских беженцев на фоне снижения уровня положительного отношения к ним в польском обществе. Претенденты на президентское кресло регулярно выступают на встречах избирателей и в СМИ, их позиции можно разделить на более или менее антиукраинских. При этом откровенно проукраинскую позицию не высказал ни один из них. Результаты всех без исключения социологических опросов говорят о том, что во второй тур выборов с большим отрывом от конкурентов выйдут кандидат партии "Право и справедливость", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Изначально риторику этих кандидатов на тему Украины и украинцев можно назвать антагонистичной. Так, Тшасковский выступает за сохранение текущей модели миграционной политики, реализуемой правительством Дональда Туска. Она характеризуется лояльным отношением к нелегальным мигрантам, предоставлением им всевозможной материальной, медицинский и социальной помощи, сложной процедурой депортации и широкими возможностями легализации в стране. Сам Тшасовский в 2022 году предоставил один из своих домов для проживания украинских беженцев. Навроцкий в отличие от него является сторонником ужесточения правил для проживающих в Польше украинцев и лишения их социальных льгот. Однако на предвыборные программы обоих кандидатов в части Украины существенно повлияла позиция еще одного кандидата Славомира Ментцена, которому практически все соцопросы прочат третий результат в первом туре выборов, причем с большим отрывом от остальных претендентов на президентское кресло. Как представитель националистов он не скрывает своего негативного отношения к присутствию в Польше большого количества граждан Украины и к политике, которую руководство Украины проводит в отношении Польши. И Тшасковский, и Навроцкий вынуждены учитывать тот факт, что именно то, за кого проголосуют избиратели Ментцена во втором туре, может решить исход выборов и значительно скорректировали свою риторику и даже действия. Например, Тшасковский незадолго до выборов инициировал лишение ежемесячных социальных выплат на детей тех украинцев, дети которых не ходят в польские школы, а также поддержал идею лишить таких выплат граждан Украины, которые не трудоустроены в Польше и не платят здесь налоги. Навроцкий же в своих выступлениях дистанцировался от благоприятной для бежавших с Украины политики, которую проводила выдвинувшая его партия "Право и справедливость". В одном из своих выступлений он заявил, что разочаровался во Владимире Зеленском, потому что тот "ведет себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству". Кроме того, Навроцкий заявлял, что "за помощь Польша ничего не получила". Он также пообещал инициировать закон, согласно которому поляки будут иметь преимущество перед украинцами в системе здравоохранения и образования. По словам Навроцкого, в Польше "действительно много украинцев, у них слишком много прав". Не отстает от них и самый скандальный кандидат в президенты депутат Европейского парламента Гжегож Браун, известный своими ксенофобскими, сексистскими и антисемитскими выходками. Он выступает против "украинизации Польши". Недавно его сторонники сорвали флаг Украины с мэрии города Бяла-Подляска, заменив его польским флагом. Браун взял на себя ответственность за это происшествие, заявив, что действия сорвавших флаг были с ним согласованы и что влаг будет отправлен в украинскую дипмиссию. Остальные кандидаты в президенты в своих предвыборных программах и выступлениях или относятся к вопросу украинцев и Украины нейтрально, или вообще не затрагивают эту тему. Впрочем, никто из них не имеет серьезных шансов даже приблизиться к первой тройке лидеров социологических исследований. Такие позиции политиков отражают общий настрой в польском обществе, где наблюдается устойчивый тренд на ослабление позитивного отношения к гражданам Украины, находящимся на территории республики. Так, результаты проведенного в январе лабораторией исследований общественного мнения United Surveys социологического опроса свидетельствуют о том, что за два года общее отношение к украинцам в Польше существенно изменилось, и энтузиазм пошел на убыль. Если в 2023 году положительно оценили присутствие украинцев в стране 64,4% респондентов, то в начале 2025 года эта цифра снизилась до 55,3%, а количество людей с негативным настроем возросло с 29,5% до 33%. Профессор Центра миграционных исследований Варшавского университета Михал Новосельский заявил тогда, что в польском обществе присутствует "усталость от темы". Еще одним примером недовольства поляков исключительным положением украинцев стал другой опрос, проведенный исследовательским центром IBRiS. Предметом опроса была программа "800+" - ежемесячная выплата на каждого ребенка в размере 800 злотых (более 200 долларов), на которую имеют все граждане Польши и иностранцы, которые официально трудоустроены в Польше и платят налоги. Украинские беженцы тоже получают такое пособие, однако им его дают даже при отсутствии трудоустройства. Это породило практику, когда граждане Украины приезжали в Польшу, оформляли пособие, а потом возвращались на Украину и продолжали получать эти деньги. Подавляющее большинство участников опроса - 88% - высказались за то, чтобы пособие украинцам давали только при условии трудоустройства. После этого правительство Польши сократило количество украинских детей, которые имеют право на данные выплаты. Теперь их дают только на тех детей, которые посещают польские учебные заведения. В результате количество украинцев, получающих пособие "800+", сократилось почти на треть. На бытовом уровне наличие большого количества украинцев в Польше отразилось в первую очередь на условиях аренды жилья. Если ранее большинство арендодателей требовало от квартиросъемщиков лишь залог в размере одной или двух месячных оплат, то теперь большинство вынуждены предоставлять нотариально заверенный документ с указанием адреса, куда они будут выселены в случае неоплаты. Это связано с тем, что многие украинцы по различным причинам переставали оплачивать жилье, но при этом не спешили выселяться. По польским законам владелец жилья не может выселить квартиранта в отопительный период, а при наличии несовершеннолетних детей не может сделать этого вообще без предоставления другого жилого помещения. Некоторые люди даже вынуждены были купить украинцам жилье, чтобы они только выселились из занимаемых квартир. Как рассказала РИА Новости жительница варшавского района Мокотув Магдалена, ее соседка сдала украинке с ребенком хорошую дорогую квартиру, но та практически сразу перестала платить. Владелица квартиры обратилась в суд. "Но вы же знаете наши суды. Дело длилось полтора года и ни к чему не привело. В итоге моя соседка вынуждена была купить небольшую квартиру во Влохах (не очень престижный район Варшавы) и подарить этим украинцам взамен на выселение", - рассказала собеседница агентства. При этом само по себе количество граждан Украины на территории Польши не поддается точному подсчету. По различным данным, в настоящее время их от полутора до трех миллионов человек. Недавно мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что в Польшу в последние годы приехали более двух миллионов украинцев, в Варшаву приехали в пиковый момент 350 тысяч украинцев, из которых в настоящий момент в столице остается около 150 тысяч.

https://ria.ru/20250418/polsha-2012137897.html

https://ria.ru/20250515/ukraintsy-2017084191.html

польша

украина

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, варшава, кароль навроцкий, рафал тшасковски, дональд туск, право и справедливость, ibris, президентские выборы в польше — 2025