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Путин и Трамп не контактировали после переговоров в Стамбуле
Путин и Трамп не контактировали после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
Путин и Трамп не контактировали после переговоров в Стамбуле
Контактов лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после переговоров в Стамбуле пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:48:00+03:00
2025-05-17T11:48:00+03:00
2025-05-17T11:48:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Контактов лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после переговоров в Стамбуле пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, контактов не было. Если разговор президенты Путин и Трамп посчитают целесообразным провести, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли контакты лидеров России и США по итогам переговоров.
https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин и Трамп не контактировали после переговоров в Стамбуле
Песков: контактов Путина и Трампа после переговоров в Стамбуле пока не было