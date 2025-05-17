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Путин и Трамп не контактировали после переговоров в Стамбуле

Путин и Трамп не контактировали после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025

Путин и Трамп не контактировали после переговоров в Стамбуле

Контактов лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после переговоров в Стамбуле пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T11:48:00+03:00

2025-05-17T11:48:00+03:00

2025-05-17T11:48:00+03:00

россия

сша

стамбул

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Контактов лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после переговоров в Стамбуле пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, контактов не было. Если разговор президенты Путин и Трамп посчитают целесообразным провести, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли контакты лидеров России и США по итогам переговоров.

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

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Варвара Скокшина

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