https://ria.ru/20250517/peskov-2017545420.html

Песков назвал принципиальный фактор при подписании документов с Украиной

Песков назвал принципиальный фактор при подписании документов с Украиной - РИА Новости, 17.05.2025

Песков назвал принципиальный фактор при подписании документов с Украиной

Для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины, заявил... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T11:46:00+03:00

2025-05-17T11:46:00+03:00

2025-05-17T22:12:00+03:00

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дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. "При подписании документов, которые предстоит согласовать делегации, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы", — сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250517/kreml-2017544993.html

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россия, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025