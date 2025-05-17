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Песков назвал принципиальный фактор при подписании документов с Украиной - РИА Новости, 17.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 17.05.2025 (обновлено: 22:12 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/peskov-2017545420.html
Песков назвал принципиальный фактор при подписании документов с Украиной
Песков назвал принципиальный фактор при подписании документов с Украиной - РИА Новости, 17.05.2025
Песков назвал принципиальный фактор при подписании документов с Украиной
Для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины, заявил... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:46:00+03:00
2025-05-17T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. "При подписании документов, которые предстоит согласовать делегации, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы", — сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250517/kreml-2017544993.html
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россия, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Песков назвал принципиальный фактор при подписании документов с Украиной

Песков: для России главным фактором остается кандидатура подписанта от Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"При подписании документов, которые предстоит согласовать делегации, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы", — сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Песков сделал заявление о российской делегации на переговорах с Украиной
Вчера, 11:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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