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Песков высказался о специфике переговоров России и Украины - РИА Новости, 17.05.2025
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11:40 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/peskov-2017544767.html
Песков высказался о специфике переговоров России и Украины
Песков высказался о специфике переговоров России и Украины - РИА Новости, 17.05.2025
Песков высказался о специфике переговоров России и Украины
Переговоры России и Украины идут и должны идти в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:40:00+03:00
2025-05-17T11:40:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины идут и должны идти в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Переговоры идут и должны идти в закрытом режиме", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250517/zelenskij-2017541760.html
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в мире, россия, украина, стамбул, дмитрий песков, владимир мединский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Песков высказался о специфике переговоров России и Украины

Песков: переговоры России и Украины идут и должны идти в закрытом режиме

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины идут и должны идти в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Переговоры идут и должны идти в закрытом режиме", - сказал Песков журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Медведчук обвинил Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле
Вчера, 10:52
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
"Дал Москве время": раскрыт главный просчет Зеленского на переговорах
Вчера, 04:11
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулДмитрий ПесковВладимир МединскийВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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