В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
Песков: встреча Путина и Зеленского возможна при достижении ряда договоренностей
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", — сказал он.
При этом представитель Кремля отметил, что по теме возможной встречи Путина и Зеленского поступило очень много вопросов.
Песков также добавил, что главным и принципиальным вопросом для Москвы остается, кто из представителей Киева подпишет документы, которые предстоит согласовать делегациям.
Кроме того, пресс-секретарь, отвечая на вопрос о возможной дате следующего раунда переговоров России и Украины, заявил, что пока необходимо выполнить достигнутые накануне договоренности.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Представители Украины также запросили на переговорах встречу глав государств, российская сторона приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности Москвы продолжать переговоры с Киевом.
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00