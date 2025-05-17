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В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 17.05.2025
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11:37 17.05.2025 (обновлено: 13:33 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/peskov-2017544001.html
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 17.05.2025
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран, заявил... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:37:00+03:00
2025-05-17T13:33:00+03:00
владимир путин
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дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", — сказал он.При этом представитель Кремля отметил, что по теме возможной встречи Путина и Зеленского поступило очень много вопросов.Песков также добавил, что главным и принципиальным вопросом для Москвы остается, кто из представителей Киева подпишет документы, которые предстоит согласовать делегациям.Кроме того, пресс-секретарь, отвечая на вопрос о возможной дате следующего раунда переговоров России и Украины, заявил, что пока необходимо выполнить достигнутые накануне договоренности.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Представители Украины также запросили на переговорах встречу глав государств, российская сторона приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности Москвы продолжать переговоры с Киевом.
https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017529531.html
https://ria.ru/20250517/peregovory-2017510964.html
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владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире, россия, украина
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Украина
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

Песков: встреча Путина и Зеленского возможна при достижении ряда договоренностей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", — сказал он.
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При этом представитель Кремля отметил, что по теме возможной встречи Путина и Зеленского поступило очень много вопросов.
Песков также добавил, что главным и принципиальным вопросом для Москвы остается, кто из представителей Киева подпишет документы, которые предстоит согласовать делегациям.
Кроме того, пресс-секретарь, отвечая на вопрос о возможной дате следующего раунда переговоров России и Украины, заявил, что пока необходимо выполнить достигнутые накануне договоренности.
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Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Представители Украины также запросили на переговорах встречу глав государств, российская сторона приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности Москвы продолжать переговоры с Киевом.
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