https://ria.ru/20250517/peskov-2017543828.html

Песков высказался о следующем раунде переговоров России и Украины

Песков высказался о следующем раунде переговоров России и Украины - РИА Новости, 17.05.2025

Песков высказался о следующем раунде переговоров России и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о следующем раунде переговоров России и Украины, заявил, что пока речь идет о выполнении договоренностей,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T11:35:00+03:00

2025-05-17T11:35:00+03:00

2025-05-17T11:45:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о следующем раунде переговоров России и Украины, заявил, что пока речь идет о выполнении договоренностей, которые обсуждались во время встречи в пятницу."Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это, конечно, прежде всего, выполнить обмен 1000 на 1000, и обменяться теми основными перечнями условий, о которых вчера говорили, и, о которых вчера сказал мой коллега (помощник президента РФ Владимир - ред.) Мединский", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда планируется следующий раунд переговоров РФ и Украины.

https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017545136.html

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Максим Зубков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, дмитрий песков