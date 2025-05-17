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Песков высказался о следующем раунде переговоров России и Украины - РИА Новости, 17.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 17.05.2025 (обновлено: 11:45 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/peskov-2017543828.html
Песков высказался о следующем раунде переговоров России и Украины
Песков высказался о следующем раунде переговоров России и Украины - РИА Новости, 17.05.2025
Песков высказался о следующем раунде переговоров России и Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о следующем раунде переговоров России и Украины, заявил, что пока речь идет о выполнении договоренностей,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:35:00+03:00
2025-05-17T11:45:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
украина
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о следующем раунде переговоров России и Украины, заявил, что пока речь идет о выполнении договоренностей, которые обсуждались во время встречи в пятницу."Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это, конечно, прежде всего, выполнить обмен 1000 на 1000, и обменяться теми основными перечнями условий, о которых вчера говорили, и, о которых вчера сказал мой коллега (помощник президента РФ Владимир - ред.) Мединский", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда планируется следующий раунд переговоров РФ и Украины.
https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017545136.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, дмитрий песков
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков
Песков высказался о следующем раунде переговоров России и Украины

Песков: Россия и Украина сосредоточатся на выполнении договоренностей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Музее Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о следующем раунде переговоров России и Украины, заявил, что пока речь идет о выполнении договоренностей, которые обсуждались во время встречи в пятницу.
"Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это, конечно, прежде всего, выполнить обмен 1000 на 1000, и обменяться теми основными перечнями условий, о которых вчера говорили, и, о которых вчера сказал мой коллега (помощник президента РФ Владимир - ред.) Мединский", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда планируется следующий раунд переговоров РФ и Украины.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
Вчера, 11:43
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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