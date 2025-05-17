https://ria.ru/20250517/peskov-2017543716.html
Россия и Украина обменяются перечнями условий для прекращения огня
Россия и Украина обменяются перечнями условий для прекращения огня - РИА Новости, 17.05.2025
Россия и Украина обменяются перечнями условий для прекращения огня
Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, российской стороной работа ведется, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:35:00+03:00
2025-05-17T11:35:00+03:00
2025-05-17T21:48:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, российской стороной работа ведется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Работа продолжается, она ведется. Российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной", — сказал Песков журналистам.В пятницу помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев в ходе переговоров в Стамбуле договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня.
https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
Россия и Украина обменяются перечнями условий для прекращения огня
Песков: РФ и Украина договорились обменяться условиями для прекращения огня