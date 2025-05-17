https://ria.ru/20250517/peskov-2017543716.html

Россия и Украина обменяются перечнями условий для прекращения огня

Россия и Украина обменяются перечнями условий для прекращения огня - РИА Новости, 17.05.2025

Россия и Украина обменяются перечнями условий для прекращения огня

Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, российской стороной работа ведется, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T11:35:00+03:00

2025-05-17T11:35:00+03:00

2025-05-17T21:48:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, российской стороной работа ведется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Работа продолжается, она ведется. Российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной", — сказал Песков журналистам.В пятницу помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев в ходе переговоров в Стамбуле договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня.

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий песков