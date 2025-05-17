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Генпрокуратура Перу направила в конгресс обвинения против президента страны - РИА Новости, 17.05.2025
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05:41 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/peru-2017526875.html
Генпрокуратура Перу направила в конгресс обвинения против президента страны
Генпрокуратура Перу направила в конгресс обвинения против президента страны - РИА Новости, 17.05.2025
Генпрокуратура Перу направила в конгресс обвинения против президента страны
Генпрокуратура Перу направила в конгресс целую серию обвинений против президента страны Дины Болуарте, следует из сообщений ведомства. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T05:41:00+03:00
2025-05-17T05:41:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Перу направила в конгресс целую серию обвинений против президента страны Дины Болуарте, следует из сообщений ведомства. "Генпрокуратура сообщает... что представила в конгресс конституционные обвинения против Дины Болуарте как президента страны из-за предполагаемого оставления должности в ущерб государству", - говорится в сообщении в X. Речь идёт о хирургической операции на лице, которая была проведена главе государства в середине 2023 года исключительно с эстетическими целями. Кроме того, ведомство считает главу государства виновной в незаконном обогащении и в укрывании подозреваемого в преступлении. Жалобы прокуратуры должны быть проанализированы специальной комиссией конгресса. Если парламентарии согласятся с доводами прокуратуры, то президента вызовут в конгресс, чтобы она могла представить свою защиту. Все выше указанные обвинения ранее обсуждались в конгрессе по просьбе парламентариев или прокуратуры, но они не привели к каким-либо юридическим последствиям для президента. Ранее, 15 мая, генпрокуратура Перу подала в конгресс обвинения в связи с имевшим место причинением вреда гражданам во время разгона протестов в конце 2022 года. Прокуратура утверждает, что полиция и военные применили излишнюю силу при разгоне протестов, о чем знала президент.
https://ria.ru/20250415/peru-2011458046.html
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60
в мире, перу, дина болуарте
В мире, Перу, Дина Болуарте
Генпрокуратура Перу направила в конгресс обвинения против президента страны

Генпрокуратура Перу направила в конгресс обвинения против президента Болуарте

© AP Photo / Guadalupe PardoДина Болуарте
Дина Болуарте - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Дина Болуарте. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Перу направила в конгресс целую серию обвинений против президента страны Дины Болуарте, следует из сообщений ведомства.
"Генпрокуратура сообщает... что представила в конгресс конституционные обвинения против Дины Болуарте как президента страны из-за предполагаемого оставления должности в ущерб государству", - говорится в сообщении в X. Речь идёт о хирургической операции на лице, которая была проведена главе государства в середине 2023 года исключительно с эстетическими целями.
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Кроме того, ведомство считает главу государства виновной в незаконном обогащении и в укрывании подозреваемого в преступлении.
Жалобы прокуратуры должны быть проанализированы специальной комиссией конгресса. Если парламентарии согласятся с доводами прокуратуры, то президента вызовут в конгресс, чтобы она могла представить свою защиту.
Все выше указанные обвинения ранее обсуждались в конгрессе по просьбе парламентариев или прокуратуры, но они не привели к каким-либо юридическим последствиям для президента.
Ранее, 15 мая, генпрокуратура Перу подала в конгресс обвинения в связи с имевшим место причинением вреда гражданам во время разгона протестов в конце 2022 года. Прокуратура утверждает, что полиция и военные применили излишнюю силу при разгоне протестов, о чем знала президент.
Нуакшот — столица Мавритании - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Экс-президента Мавритании приговорили к 15 годам тюрьмы
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В миреПеруДина Болуарте
 
 
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