https://ria.ru/20250517/peru-2017526875.html

Генпрокуратура Перу направила в конгресс обвинения против президента страны

Генпрокуратура Перу направила в конгресс обвинения против президента страны - РИА Новости, 17.05.2025

Генпрокуратура Перу направила в конгресс обвинения против президента страны

Генпрокуратура Перу направила в конгресс целую серию обвинений против президента страны Дины Болуарте, следует из сообщений ведомства. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T05:41:00+03:00

2025-05-17T05:41:00+03:00

2025-05-17T05:41:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Перу направила в конгресс целую серию обвинений против президента страны Дины Болуарте, следует из сообщений ведомства. "Генпрокуратура сообщает... что представила в конгресс конституционные обвинения против Дины Болуарте как президента страны из-за предполагаемого оставления должности в ущерб государству", - говорится в сообщении в X. Речь идёт о хирургической операции на лице, которая была проведена главе государства в середине 2023 года исключительно с эстетическими целями. Кроме того, ведомство считает главу государства виновной в незаконном обогащении и в укрывании подозреваемого в преступлении. Жалобы прокуратуры должны быть проанализированы специальной комиссией конгресса. Если парламентарии согласятся с доводами прокуратуры, то президента вызовут в конгресс, чтобы она могла представить свою защиту. Все выше указанные обвинения ранее обсуждались в конгрессе по просьбе парламентариев или прокуратуры, но они не привели к каким-либо юридическим последствиям для президента. Ранее, 15 мая, генпрокуратура Перу подала в конгресс обвинения в связи с имевшим место причинением вреда гражданам во время разгона протестов в конце 2022 года. Прокуратура утверждает, что полиция и военные применили излишнюю силу при разгоне протестов, о чем знала президент.

https://ria.ru/20250415/peru-2011458046.html

https://ria.ru/20250514/mavritaniya-2016978327.html

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в мире, перу, дина болуарте