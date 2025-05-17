Генпрокуратура Перу направила в конгресс обвинения против президента страны
Генпрокуратура Перу направила в конгресс обвинения против президента Болуарте
© AP Photo / Guadalupe PardoДина Болуарте
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Дина Болуарте. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Перу направила в конгресс целую серию обвинений против президента страны Дины Болуарте, следует из сообщений ведомства.
"Генпрокуратура сообщает... что представила в конгресс конституционные обвинения против Дины Болуарте как президента страны из-за предполагаемого оставления должности в ущерб государству", - говорится в сообщении в X. Речь идёт о хирургической операции на лице, которая была проведена главе государства в середине 2023 года исключительно с эстетическими целями.
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Кроме того, ведомство считает главу государства виновной в незаконном обогащении и в укрывании подозреваемого в преступлении.
Жалобы прокуратуры должны быть проанализированы специальной комиссией конгресса. Если парламентарии согласятся с доводами прокуратуры, то президента вызовут в конгресс, чтобы она могла представить свою защиту.
Все выше указанные обвинения ранее обсуждались в конгрессе по просьбе парламентариев или прокуратуры, но они не привели к каким-либо юридическим последствиям для президента.
Ранее, 15 мая, генпрокуратура Перу подала в конгресс обвинения в связи с имевшим место причинением вреда гражданам во время разгона протестов в конце 2022 года. Прокуратура утверждает, что полиция и военные применили излишнюю силу при разгоне протестов, о чем знала президент.