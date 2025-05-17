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В США сделали неожиданное заявление о результатах переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
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10:21 17.05.2025 (обновлено: 14:25 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/peregovory-2017540411.html
В США сделали неожиданное заявление о результатах переговоров в Стамбуле
В США сделали неожиданное заявление о результатах переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
В США сделали неожиданное заявление о результатах переговоров в Стамбуле
Прошедшие накануне в Стамбуле переговоры между делегациями России и Украины были успешными, пишет American Conservative. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T10:21:00+03:00
2025-05-17T14:25:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Прошедшие накануне в Стамбуле переговоры между делегациями России и Украины были успешными, пишет American Conservative."Вопреки прогнозам, первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле, прошли весьма успешно. Самое главное — обе стороны договорились продолжать переговоры. Для администрации Трампа, сделавшей прекращение боевых действий на Украине своим приоритетом, этот первый раунд переговоров знаменует собой именно тот прорыв, на который она рассчитывала", — говорится в материале.Обозреватель также призвал Вашингтон и дальше способствовать мирным переговорам между обеими сторонами конфликта, не обращая внимания на грозные требования европейцев оказывать давление на Москву.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250517/kiev-2017536506.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир мединский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Мединский, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В США сделали неожиданное заявление о результатах переговоров в Стамбуле

AC: прошедшие в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной были успешными

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Прошедшие накануне в Стамбуле переговоры между делегациями России и Украины были успешными, пишет American Conservative.
«
"Вопреки прогнозам, первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле, прошли весьма успешно. Самое главное — обе стороны договорились продолжать переговоры. Для администрации Трампа, сделавшей прекращение боевых действий на Украине своим приоритетом, этот первый раунд переговоров знаменует собой именно тот прорыв, на который она рассчитывала", — говорится в материале.
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Обозреватель также призвал Вашингтон и дальше способствовать мирным переговорам между обеими сторонами конфликта, не обращая внимания на грозные требования европейцев оказывать давление на Москву.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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