https://ria.ru/20250517/peregovory-2017540411.html

В США сделали неожиданное заявление о результатах переговоров в Стамбуле

В США сделали неожиданное заявление о результатах переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025

В США сделали неожиданное заявление о результатах переговоров в Стамбуле

Прошедшие накануне в Стамбуле переговоры между делегациями России и Украины были успешными, пишет American Conservative. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T10:21:00+03:00

2025-05-17T10:21:00+03:00

2025-05-17T14:25:00+03:00

в мире

украина

россия

москва

владимир мединский

владимир путин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017371955_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e68860ee5ebbcbf69c152d9699d4c54.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Прошедшие накануне в Стамбуле переговоры между делегациями России и Украины были успешными, пишет American Conservative."Вопреки прогнозам, первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле, прошли весьма успешно. Самое главное — обе стороны договорились продолжать переговоры. Для администрации Трампа, сделавшей прекращение боевых действий на Украине своим приоритетом, этот первый раунд переговоров знаменует собой именно тот прорыв, на который она рассчитывала", — говорится в материале.Обозреватель также призвал Вашингтон и дальше способствовать мирным переговорам между обеими сторонами конфликта, не обращая внимания на грозные требования европейцев оказывать давление на Москву.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250517/kiev-2017536506.html

https://ria.ru/20250517/tramp-2017524416.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, москва, владимир мединский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025