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СМИ: демократы хотят запретить продажу оружия Катару и ОАЭ
СМИ: демократы хотят запретить продажу оружия Катару и ОАЭ - РИА Новости, 17.05.2025
СМИ: демократы хотят запретить продажу оружия Катару и ОАЭ
Члены Демократической партии США хотят запретить продажу вооружений Катару и ОАЭ на сумму более 3 миллиардов долларов, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T00:23:00+03:00
2025-05-17T00:23:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Члены Демократической партии США хотят запретить продажу вооружений Катару и ОАЭ на сумму более 3 миллиардов долларов, сообщает газета New York Times. "Демократы в конгрессе пытаются добиться запрета на продажу Катару и ОАЭ вооружения на сумму более 3 миллиардов долларов... Демократы нацелились на сделку с Катаром на сумму в 1,9 миллиарда долларов и на сделку с Эмиратами на 1,5 миллиарда долларов", - говорится в публикации издания. Как объясняет газета, американский госдеп одобрил продажу и официально сообщил об этом конгрессу незадолго до поездки президента Дональда Трампа на Ближний Восток на этой неделе, однако в вопросе продажи вооружения для ОАЭ администрация обошла стороной этап, который позволяет комитетам по иностранным делам выразить озабоченность предложением или обсудить изменения в нем. В связи с этим сенатор-демократ Кристофер Мерфи в четверг представил ряд резолюций, нацеленных на запрет сделок как с Катаром, так и с ОАЭ. К нему присоединились еще несколько высокопоставленных демократов, а также независимый сенатор Берни Сандерс. Отмечается, что речь идет о продаже вертолетов модели Chinook, дронов с летальным вооружением на борту, сотен бомб, компонентов для истребителей F-16 и другого военного оборудования. Трамп на этой неделе в рамках турне по Ближнему Востоку посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В ходе визита Трампа в ОАЭ эмиратские власти официально объявили о намерении инвестировать 1,4 триллиона долларов в экономику США до 2035 года. Катар, как заявил Трамп, заключил с США соглашение на поставку военного оборудования и техники стоимостью 42 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250515/tramp-2017190613.html
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в мире, катар, оаэ, сша, дональд трамп, кристофер мерфи, берни сандерс, f-16
В мире, Катар, ОАЭ, США, Дональд Трамп, Кристофер Мерфи, Берни Сандерс, F-16
СМИ: демократы хотят запретить продажу оружия Катару и ОАЭ
NYT: демократы хотят запретить продажу оружия Катару и ОАЭ на $3 миллиарда