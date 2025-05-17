https://ria.ru/20250517/orban-2017633456.html

Орбан призвал ЕС присоединиться к позиции США по Украине

Орбан призвал ЕС присоединиться к позиции США по Украине - РИА Новости, 17.05.2025

Орбан призвал ЕС присоединиться к позиции США по Украине

Евросоюз должен понять, что нужно присоединиться к американскому подходу в решении конфликта на Украине, нет смысла идти разными дорогами, считает премьер... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T23:58:00+03:00

2025-05-17T23:58:00+03:00

2025-05-17T23:58:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 17 мая - РИА Новости. Евросоюз должен понять, что нужно присоединиться к американскому подходу в решении конфликта на Украине, нет смысла идти разными дорогами, считает премьер Венгрии Виктор Орбан. Как сказал премьер в эфире телеканала TV2, в случае, если Европа будет стремиться к прекращению огня на Украине, "забудет" про санкции и "вернется к нормальному экономическому сотрудничеству" с Россией, то это даст "огромное количество экономических возможностей". "Европейцы должны понять, что нет смысла идти разными дорогами, давайте присоединимся к американцам", - отметил Орбан. "Нужны прямые американо-российские, а затем или до этого - российско-европейские переговоры. Российско-украинские переговоры никогда не положат конец этой войне. Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее, но пока мы можем только надеяться на это", - сказал Орбан. Венгерский премьер уточнил, что надеется на скорую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, на которой стороны могли бы обсудить не только конфликт на Украине, но и "вопрос санкций и экономического сотрудничества". Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская сторона покинула страну. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

https://ria.ru/20250517/ukraina-2017624187.html

https://ria.ru/20250516/orban-2017410870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, стамбул, виктор орбан, владимир путин, владимир мединский