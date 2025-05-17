https://ria.ru/20250517/obysk-2017516294.html
СМИ: в бывшем доме экс-главы МИД Козырева* прошли обыски
СМИ: в бывшем доме экс-главы МИД Козырева* прошли обыски - РИА Новости, 17.05.2025
СМИ: в бывшем доме экс-главы МИД Козырева* прошли обыски
В доме в Подмосковье, ранее принадлежавшем бывшему главе МИД России Андрею Козыреву*, прошли обыски в рамках расследования дела об убийствах, совершенных... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T01:13:00+03:00
2025-05-17T01:13:00+03:00
2025-05-17T07:50:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В доме в Подмосковье, ранее принадлежавшем бывшему главе МИД России Андрею Козыреву*, прошли обыски в рамках расследования дела об убийствах, совершенных членами ОПГ "сиротинские" сообщает РБК со ссылкой на источник."Он уточнил, что обыск был две недели назад", — говорится в материале.По данным РЕН ТВ, расследование связано с делом о серии заказных убийств, совершенных в 1990-е годы членами тольяттинской ОПГ "сиротинские".Как рассказал осведомленный источник, следствие полагает, что в 2012 году Козырев* продал дорогую недвижимость представителям Игоря Шинкоренко, объявленного в розыск.Предварительно установлено, что Шинкоренко в 2000 году вместе с главой ОПГ "сиротинские" Игорем Сиротенко совершил покушение на убийство главы другой группировки. Оба фигуранта были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.Андрей Владимирович Козырев* — российский государственный и политический деятель, первый министр иностранных дел Российской Федерации с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года. Депутат Государственной думы 1-го и 2-го созывов. После ухода с государственных постов — бизнесмен и гражданин США. В 2025 году признан в России иноагентом. По данным Минюста, Козырев* распространял недостоверную информацию о политике Москвы и фейки о российской армии, выступал против спецоперации. Он взаимодействует с иностранными площадками.* Признан иноагентом в России
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https://ria.ru/20250515/tyurma-2017064650.html
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россия, московская область (подмосковье), андрей козырев, рбк (медиагруппа)
Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Козырев, РБК (медиагруппа)
СМИ: в бывшем доме экс-главы МИД Козырева* прошли обыски
РБК: в бывшем доме экс-главы МИД Козырева прошли обыски по делу об убийствах