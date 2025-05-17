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СМИ: в бывшем доме экс-главы МИД Козырева* прошли обыски - РИА Новости, 17.05.2025
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01:13 17.05.2025 (обновлено: 07:50 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/obysk-2017516294.html
СМИ: в бывшем доме экс-главы МИД Козырева* прошли обыски
СМИ: в бывшем доме экс-главы МИД Козырева* прошли обыски - РИА Новости, 17.05.2025
СМИ: в бывшем доме экс-главы МИД Козырева* прошли обыски
В доме в Подмосковье, ранее принадлежавшем бывшему главе МИД России Андрею Козыреву*, прошли обыски в рамках расследования дела об убийствах, совершенных... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T01:13:00+03:00
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россия
московская область (подмосковье)
андрей козырев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В доме в Подмосковье, ранее принадлежавшем бывшему главе МИД России Андрею Козыреву*, прошли обыски в рамках расследования дела об убийствах, совершенных членами ОПГ "сиротинские" сообщает РБК со ссылкой на источник."Он уточнил, что обыск был две недели назад", — говорится в материале.По данным РЕН ТВ, расследование связано с делом о серии заказных убийств, совершенных в 1990-е годы членами тольяттинской ОПГ "сиротинские".Как рассказал осведомленный источник, следствие полагает, что в 2012 году Козырев* продал дорогую недвижимость представителям Игоря Шинкоренко, объявленного в розыск.Предварительно установлено, что Шинкоренко в 2000 году вместе с главой ОПГ "сиротинские" Игорем Сиротенко совершил покушение на убийство главы другой группировки. Оба фигуранта были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.Андрей Владимирович Козырев* — российский государственный и политический деятель, первый министр иностранных дел Российской Федерации с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года. Депутат Государственной думы 1-го и 2-го созывов. После ухода с государственных постов — бизнесмен и гражданин США. В 2025 году признан в России иноагентом. По данным Минюста, Козырев* распространял недостоверную информацию о политике Москвы и фейки о российской армии, выступал против спецоперации. Он взаимодействует с иностранными площадками.* Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20250515/istochnik-2017131129.html
https://ria.ru/20250515/tyurma-2017064650.html
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россия, московская область (подмосковье), андрей козырев, рбк (медиагруппа)
Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Козырев, РБК (медиагруппа)
СМИ: в бывшем доме экс-главы МИД Козырева* прошли обыски

РБК: в бывшем доме экс-главы МИД Козырева прошли обыски по делу об убийствах

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАндрей Козырев*
Андрей Козырев* - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Андрей Козырев*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В доме в Подмосковье, ранее принадлежавшем бывшему главе МИД России Андрею Козыреву*, прошли обыски в рамках расследования дела об убийствах, совершенных членами ОПГ "сиротинские" сообщает РБК со ссылкой на источник.
«
"Он уточнил, что обыск был две недели назад", — говорится в материале.
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15 мая, 15:38
По данным РЕН ТВ, расследование связано с делом о серии заказных убийств, совершенных в 1990-е годы членами тольяттинской ОПГ "сиротинские".
Как рассказал осведомленный источник, следствие полагает, что в 2012 году Козырев* продал дорогую недвижимость представителям Игоря Шинкоренко, объявленного в розыск.
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15 мая, 11:31
Предварительно установлено, что Шинкоренко в 2000 году вместе с главой ОПГ "сиротинские" Игорем Сиротенко совершил покушение на убийство главы другой группировки. Оба фигуранта были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Андрей Владимирович Козырев* — российский государственный и политический деятель, первый министр иностранных дел Российской Федерации с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года. Депутат Государственной думы 1-го и 2-го созывов. После ухода с государственных постов — бизнесмен и гражданин США. В 2025 году признан в России иноагентом. По данным Минюста, Козырев* распространял недостоверную информацию о политике Москвы и фейки о российской армии, выступал против спецоперации. Он взаимодействует с иностранными площадками.
* Признан иноагентом в России
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Андрей КозыревРБК (медиагруппа)
 
 
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