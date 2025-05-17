Рейтинг@Mail.ru
Французская Orano хочет продать урановые активы в Нигере, пишет FT - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/niger-2017580210.html
Французская Orano хочет продать урановые активы в Нигере, пишет FT
Французская Orano хочет продать урановые активы в Нигере, пишет FT - РИА Новости, 17.05.2025
Французская Orano хочет продать урановые активы в Нигере, пишет FT
Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере из-за сложностей в отношениях с местными властями, сообщает... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:42:00+03:00
2025-05-17T16:42:00+03:00
в мире
нигер
бенин
мохамед базум
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964567242_0:444:2589:1900_1920x0_80_0_0_ace13cc236db0e7d06d3546c5c27f87a.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере из-за сложностей в отношениях с местными властями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином были закрыты. "Orano рассматривает возможность продажи своих урановых активов в Нигере после разрыва отношений с военными, управляющими этой западноафриканской страной", - говорится в материале издания. Как сообщила компания газете, к ее активам в Нигере уже проявили свой интерес несколько сторон. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
https://ria.ru/20250114/niger-1993690740.html
нигер
бенин
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964567242_0:54:2589:1996_1920x0_80_0_0_1f77410026ec6ed84c6db17d1dec4bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, бенин, мохамед базум, франция
В мире, Нигер, Бенин, Мохамед Базум, Франция
Французская Orano хочет продать урановые активы в Нигере, пишет FT

FT: французская компания Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере

CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker / Нигер
Нигер - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker /
Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере из-за сложностей в отношениях с местными властями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином были закрыты.
«
"Orano рассматривает возможность продажи своих урановых активов в Нигере после разрыва отношений с военными, управляющими этой западноафриканской страной", - говорится в материале издания.
Как сообщила компания газете, к ее активам в Нигере уже проявили свой интерес несколько сторон.
В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
Акция против неоколониализма в Ниамее - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Сотни людей в Нигере приняли участие в акции против неоколониализма
14 января, 16:31
 
В миреНигерБенинМохамед БазумФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала