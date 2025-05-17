https://ria.ru/20250517/niger-2017580210.html
Французская Orano хочет продать урановые активы в Нигере, пишет FT
Французская Orano хочет продать урановые активы в Нигере, пишет FT - РИА Новости, 17.05.2025
Французская Orano хочет продать урановые активы в Нигере, пишет FT
Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере из-за сложностей в отношениях с местными властями, сообщает... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:42:00+03:00
2025-05-17T16:42:00+03:00
2025-05-17T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере из-за сложностей в отношениях с местными властями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином были закрыты. "Orano рассматривает возможность продажи своих урановых активов в Нигере после разрыва отношений с военными, управляющими этой западноафриканской страной", - говорится в материале издания. Как сообщила компания газете, к ее активам в Нигере уже проявили свой интерес несколько сторон. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
https://ria.ru/20250114/niger-1993690740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, бенин, мохамед базум, франция
В мире, Нигер, Бенин, Мохамед Базум, Франция
Французская Orano хочет продать урановые активы в Нигере, пишет FT
FT: французская компания Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере