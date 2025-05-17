https://ria.ru/20250517/nato-2017629080.html

Во Франции сравнили НАТО с обезглавленной курицей

Во Франции сравнили НАТО с обезглавленной курицей - РИА Новости, 17.05.2025

Во Франции сравнили НАТО с обезглавленной курицей

НАТО с момента начала украинского конфликта все больше подчиняется интересам Вашингтона, пишет колумнист французского журнала Marianne Джек Дион. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T23:06:00+03:00

2025-05-17T23:06:00+03:00

2025-05-17T23:06:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. НАТО с момента начала украинского конфликта все больше подчиняется интересам Вашингтона, пишет колумнист французского журнала Marianne Джек Дион."После начала конфликта на Украине НАТО переживает второе рождение, но не как оборонительный союз, а как инструмент американского влияния <…>. Альянс, созданный для защиты Европы, все больше подчиняется интересам США, лишая континент стратегической самостоятельности", — говорится в материале.Журналист назвал удивительным тот факт, что НАТО все еще существует, хотя "восточный блок", которому был призвал противостоять альянс, прекратил свое существование еще в конце XX века."Мало того, что НАТО продолжила свое движение вперед, подобно обезглавленной курице, блок еще и трансформировался из "жандарма Атлантики" в самопровозглашенного "мирового жандарма", — отметил Дион.По мнению журналиста, после распада СССР и окончания холодной войны Европа должна была использовать исторический шанс для создания по-настоящему независимой системы коллективной безопасности. Но этого не произошло, и американское влияние на континенте только усилилось, констатировал он.Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250517/makron-2017621021.html

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https://ria.ru/20250517/ukraina-2017611770.html

европа

франция

сша

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в мире, европа, франция, владимир путин, такер карлсон, нато, сша, украина