https://ria.ru/20250517/mototsiklist-2017583739.html

В ДТП на МКАД погиб мотоциклист

В ДТП на МКАД погиб мотоциклист - РИА Новости, 17.05.2025

В ДТП на МКАД погиб мотоциклист

Мотоциклист погиб в ДТП на 26-м километре внешней стороны МКАД в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:12:00+03:00

2025-05-17T17:12:00+03:00

2025-05-17T22:53:00+03:00

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мотоциклист погиб в ДТП на 26-м километре внешней стороны МКАД в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция. "Один человек погиб в ДТП на юге столицы. По предварительным данным, на 26-м километре внешней стороны МКАД водитель мотоцикла совершил наезд на стоящий из-за технической неисправности автомобиль. Мужчина — водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как следует из видео, опубликованного департаментом транспорта столицы в Telegram-канале, автомобиль остановился на проезжей части. Идущий на скорости мотоцикл врезался в заднюю часть этой машины, а также другого автомобиля, пытавшегося уйти от столкновения. От удара мотоциклист вылетел на проезжую часть. "Напоминаем водителям о том, что останавливаться в середине МКАД недопустимо. Любая подобная остановка может привести к серьезной аварии", — подчеркивается в сообщении дептранса.

https://ria.ru/20250330/dtp-2008256743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва