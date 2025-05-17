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В ДТП на МКАД погиб мотоциклист - РИА Новости, 17.05.2025
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17:12 17.05.2025 (обновлено: 22:53 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/mototsiklist-2017583739.html
В ДТП на МКАД погиб мотоциклист
В ДТП на МКАД погиб мотоциклист - РИА Новости, 17.05.2025
В ДТП на МКАД погиб мотоциклист
Мотоциклист погиб в ДТП на 26-м километре внешней стороны МКАД в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:12:00+03:00
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происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мотоциклист погиб в ДТП на 26-м километре внешней стороны МКАД в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция. &quot;Один человек погиб в ДТП на юге столицы. По предварительным данным, на 26-м километре внешней стороны МКАД водитель мотоцикла совершил наезд на стоящий из-за технической неисправности автомобиль. Мужчина — водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции&quot;, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как следует из видео, опубликованного департаментом транспорта столицы в Telegram-канале, автомобиль остановился на проезжей части. Идущий на скорости мотоцикл врезался в заднюю часть этой машины, а также другого автомобиля, пытавшегося уйти от столкновения. От удара мотоциклист вылетел на проезжую часть. "Напоминаем водителям о том, что останавливаться в середине МКАД недопустимо. Любая подобная остановка может привести к серьезной аварии", — подчеркивается в сообщении дептранса.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В ДТП на МКАД погиб мотоциклист

В ДТП на 26-м километре внешней стороны МКАД в Москве погиб мотоциклист

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мотоциклист погиб в ДТП на 26-м километре внешней стороны МКАД в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция.
«

"Один человек погиб в ДТП на юге столицы. По предварительным данным, на 26-м километре внешней стороны МКАД водитель мотоцикла совершил наезд на стоящий из-за технической неисправности автомобиль. Мужчина — водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как следует из видео, опубликованного департаментом транспорта столицы в Telegram-канале, автомобиль остановился на проезжей части. Идущий на скорости мотоцикл врезался в заднюю часть этой машины, а также другого автомобиля, пытавшегося уйти от столкновения. От удара мотоциклист вылетел на проезжую часть.
"Напоминаем водителям о том, что останавливаться в середине МКАД недопустимо. Любая подобная остановка может привести к серьезной аварии", — подчеркивается в сообщении дептранса.
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