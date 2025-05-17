В ДТП на МКАД погиб мотоциклист
В ДТП на 26-м километре внешней стороны МКАД в Москве погиб мотоциклист
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мотоциклист погиб в ДТП на 26-м километре внешней стороны МКАД в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция.
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"Один человек погиб в ДТП на юге столицы. По предварительным данным, на 26-м километре внешней стороны МКАД водитель мотоцикла совершил наезд на стоящий из-за технической неисправности автомобиль. Мужчина — водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как следует из видео, опубликованного департаментом транспорта столицы в Telegram-канале, автомобиль остановился на проезжей части. Идущий на скорости мотоцикл врезался в заднюю часть этой машины, а также другого автомобиля, пытавшегося уйти от столкновения. От удара мотоциклист вылетел на проезжую часть.
"Напоминаем водителям о том, что останавливаться в середине МКАД недопустимо. Любая подобная остановка может привести к серьезной аварии", — подчеркивается в сообщении дептранса.
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