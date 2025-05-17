https://ria.ru/20250517/most-2017584507.html
Путин дал поручение по строительству моста через Обь
Путин дал поручение по строительству моста через Обь - РИА Новости, 17.05.2025
Путин дал поручение по строительству моста через Обь
Президент России Владимир Путин поручил до 2029 года завершить строительство моста через Обь в составе Северного широтного хода. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:18:00+03:00
2025-05-17T17:18:00+03:00
2025-05-17T17:51:00+03:00
обь
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779670621_0:676:2047:1827_1920x0_80_0_0_98e8bfafeb4cbd2a9fd1bdf6a1bc1e65.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 2029 года завершить строительство моста через Обь в составе Северного широтного хода.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Для агломерации Салехард-Лабытнанги (город Салехард, город Лабытнанги): строительство совмещенного мостового перехода через реку Обь в составе проекта создания железнодорожного Северного широтного хода в 2025 - 2029 годах", - говорится в приложении к перечню поручений.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
обь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779670621_0:573:2048:2108_1920x0_80_0_0_c1c70ff782190bfa8519cd7b23422454.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обь, владимир путин, экономика
Обь, Владимир Путин, Экономика
Путин дал поручение по строительству моста через Обь
Путин поручил до 2029 года завершить строительство моста через Обь