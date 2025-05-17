Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручение по строительству моста через Обь - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 17.05.2025 (обновлено: 17:51 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/most-2017584507.html
Путин дал поручение по строительству моста через Обь
Путин дал поручение по строительству моста через Обь - РИА Новости, 17.05.2025
Путин дал поручение по строительству моста через Обь
Президент России Владимир Путин поручил до 2029 года завершить строительство моста через Обь в составе Северного широтного хода. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:18:00+03:00
2025-05-17T17:51:00+03:00
обь
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779670621_0:676:2047:1827_1920x0_80_0_0_98e8bfafeb4cbd2a9fd1bdf6a1bc1e65.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 2029 года завершить строительство моста через Обь в составе Северного широтного хода.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Для агломерации Салехард-Лабытнанги (город Салехард, город Лабытнанги): строительство совмещенного мостового перехода через реку Обь в составе проекта создания железнодорожного Северного широтного хода в 2025 - 2029 годах", - говорится в приложении к перечню поручений.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
обь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779670621_0:573:2048:2108_1920x0_80_0_0_c1c70ff782190bfa8519cd7b23422454.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обь, владимир путин, экономика
Обь, Владимир Путин, Экономика
Путин дал поручение по строительству моста через Обь

Путин поручил до 2029 года завершить строительство моста через Обь

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 2029 года завершить строительство моста через Обь в составе Северного широтного хода.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Для агломерации Салехард-Лабытнанги (город Салехард, город Лабытнанги): строительство совмещенного мостового перехода через реку Обь в составе проекта создания железнодорожного Северного широтного хода в 2025 - 2029 годах", - говорится в приложении к перечню поручений.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны
Вчера, 17:41
 
ОбьВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала