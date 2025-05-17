https://ria.ru/20250517/most-2017584507.html

Путин дал поручение по строительству моста через Обь

Путин дал поручение по строительству моста через Обь - РИА Новости, 17.05.2025

Путин дал поручение по строительству моста через Обь

Президент России Владимир Путин поручил до 2029 года завершить строительство моста через Обь в составе Северного широтного хода. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:18:00+03:00

2025-05-17T17:18:00+03:00

2025-05-17T17:51:00+03:00

обь

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779670621_0:676:2047:1827_1920x0_80_0_0_98e8bfafeb4cbd2a9fd1bdf6a1bc1e65.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 2029 года завершить строительство моста через Обь в составе Северного широтного хода.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Для агломерации Салехард-Лабытнанги (город Салехард, город Лабытнанги): строительство совмещенного мостового перехода через реку Обь в составе проекта создания железнодорожного Северного широтного хода в 2025 - 2029 годах", - говорится в приложении к перечню поручений.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

обь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

обь, владимир путин, экономика