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В Москве открыли движение на внешней стороне Садового кольца - РИА Новости, 17.05.2025
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19:45 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/moskva-2017608234.html
В Москве открыли движение на внешней стороне Садового кольца
В Москве открыли движение на внешней стороне Садового кольца - РИА Новости, 17.05.2025
В Москве открыли движение на внешней стороне Садового кольца
Движение начали открывать в Москве после велофестиваля на внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до проспекта Академика Сахарова, сообщил столичный... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:45:00+03:00
2025-05-17T19:45:00+03:00
общество
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Движение начали открывать в Москве после велофестиваля на внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до проспекта Академика Сахарова, сообщил столичный дептранс. Ранее в дептрансе заявили, что движение для транспорта на Садовом кольце в связи с проведением Московского велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты будет временно закрыто. "В центре города начали постепенно снимать ограничения. Движение открыто на внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до проспекта Академика Сахарова", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. В дептрансе уточнили, что движение также открыли на Садовом кольце.
https://ria.ru/20250517/moskva-2017573381.html
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общество, садовое кольцо (москва), москва
Общество, Садовое кольцо (Москва), Москва
В Москве открыли движение на внешней стороне Садового кольца

В Москве открыли движение на внешней стороне Садового кольца после велофестиваля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВелосипедист на фоне кремля в Москве
Велосипедист на фоне кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Велосипедист на фоне кремля в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Движение начали открывать в Москве после велофестиваля на внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до проспекта Академика Сахарова, сообщил столичный дептранс.
Ранее в дептрансе заявили, что движение для транспорта на Садовом кольце в связи с проведением Московского велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты будет временно закрыто.
"В центре города начали постепенно снимать ограничения. Движение открыто на внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до проспекта Академика Сахарова", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В дептрансе уточнили, что движение также открыли на Садовом кольце.
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ОбществоСадовое кольцо (Москва)Москва
 
 
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