https://ria.ru/20250517/moskva-2017608234.html

В Москве открыли движение на внешней стороне Садового кольца

В Москве открыли движение на внешней стороне Садового кольца - РИА Новости, 17.05.2025

В Москве открыли движение на внешней стороне Садового кольца

Движение начали открывать в Москве после велофестиваля на внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до проспекта Академика Сахарова, сообщил столичный... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T19:45:00+03:00

2025-05-17T19:45:00+03:00

2025-05-17T19:45:00+03:00

общество

садовое кольцо (москва)

москва

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Движение начали открывать в Москве после велофестиваля на внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до проспекта Академика Сахарова, сообщил столичный дептранс. Ранее в дептрансе заявили, что движение для транспорта на Садовом кольце в связи с проведением Московского велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты будет временно закрыто. "В центре города начали постепенно снимать ограничения. Движение открыто на внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до проспекта Академика Сахарова", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. В дептрансе уточнили, что движение также открыли на Садовом кольце.

https://ria.ru/20250517/moskva-2017573381.html

садовое кольцо (москва)

москва

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общество, садовое кольцо (москва), москва