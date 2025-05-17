Рейтинг@Mail.ru
Следующий велофестиваль в Москве запланирован на 5 июля - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 17.05.2025 (обновлено: 16:00 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/moskva-2017573381.html
Следующий велофестиваль в Москве запланирован на 5 июля
Следующий велофестиваль в Москве запланирован на 5 июля - РИА Новости, 17.05.2025
Следующий велофестиваль в Москве запланирован на 5 июля
Следующий велофестиваль запланирован в Москве на 5 июля, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:59:00+03:00
2025-05-17T16:00:00+03:00
москва
максим ликсутов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017571660_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e88e802e36eda19c10ecd0e264a02edd.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следующий велофестиваль запланирован в Москве на 5 июля, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, в этом году запланировано пять велофестивалей. "Следующее мероприятие у нас 5 июля. Всех приглашаем заранее на это мероприятие", - рассказал Ликсутов на Весеннем велофестивале.
https://ria.ru/20250510/efimov-2015563185.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Весенний велофестиваль в Москве
Участникам предстоит проехать 16 км по Садовому кольцу. Ради этого события на фестиваль приехали тысячи любителей двухколесных прогулок. Колонну возглавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Ликсутов.
2025-05-17T15:59
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017571660_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_982f4b74297dbafa6bd4296f6dcec449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , общество
Москва, Максим Ликсутов , Общество
Следующий велофестиваль в Москве запланирован на 5 июля

Заммэра Ликсутов: в Москве на 5 июля запланирован следующий велофестиваль

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следующий велофестиваль запланирован в Москве на 5 июля, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, в этом году запланировано пять велофестивалей.
"Следующее мероприятие у нас 5 июля. Всех приглашаем заранее на это мероприятие", - рассказал Ликсутов на Весеннем велофестивале.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Ефимов: на севере Москвы по КРТ возведут объекты образования и спорта
10 мая, 14:12
 
МоскваМаксим ЛиксутовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала