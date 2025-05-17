https://ria.ru/20250517/moskva-2017573381.html

Следующий велофестиваль в Москве запланирован на 5 июля

Следующий велофестиваль в Москве запланирован на 5 июля - РИА Новости, 17.05.2025

Следующий велофестиваль в Москве запланирован на 5 июля

Следующий велофестиваль запланирован в Москве на 5 июля, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:59:00+03:00

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москва

максим ликсутов

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следующий велофестиваль запланирован в Москве на 5 июля, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, в этом году запланировано пять велофестивалей. "Следующее мероприятие у нас 5 июля. Всех приглашаем заранее на это мероприятие", - рассказал Ликсутов на Весеннем велофестивале.

https://ria.ru/20250510/efimov-2015563185.html

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Весенний велофестиваль в Москве Участникам предстоит проехать 16 км по Садовому кольцу. Ради этого события на фестиваль приехали тысячи любителей двухколесных прогулок. Колонну возглавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Ликсутов. 2025-05-17T15:59 true PT0M32S

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москва, максим ликсутов , общество