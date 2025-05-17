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Следующий велофестиваль в Москве запланирован на 5 июля
Следующий велофестиваль в Москве запланирован на 5 июля - РИА Новости, 17.05.2025
Следующий велофестиваль в Москве запланирован на 5 июля
Следующий велофестиваль запланирован в Москве на 5 июля, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:59:00+03:00
2025-05-17T15:59:00+03:00
2025-05-17T16:00:00+03:00
москва
максим ликсутов
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следующий велофестиваль запланирован в Москве на 5 июля, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, в этом году запланировано пять велофестивалей. "Следующее мероприятие у нас 5 июля. Всех приглашаем заранее на это мероприятие", - рассказал Ликсутов на Весеннем велофестивале.
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Весенний велофестиваль в Москве
Участникам предстоит проехать 16 км по Садовому кольцу. Ради этого события на фестиваль приехали тысячи любителей двухколесных прогулок. Колонну возглавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Ликсутов.
2025-05-17T15:59
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москва, максим ликсутов , общество
Москва, Максим Ликсутов , Общество
Следующий велофестиваль в Москве запланирован на 5 июля
Заммэра Ликсутов: в Москве на 5 июля запланирован следующий велофестиваль