https://ria.ru/20250517/moskva-2017538170.html

На станции "Комсомольская" в московском метро стартовал парад поездов

На станции "Комсомольская" в московском метро стартовал парад поездов - РИА Новости, 17.05.2025

На станции "Комсомольская" в московском метро стартовал парад поездов

Парад поездов в честь 90-летия метро Москвы стартовал на станции "Комсомольская" Кольцевой линии столичной подземки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T09:49:00+03:00

2025-05-17T09:49:00+03:00

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московский метрополитен

"сокольники"

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Парад поездов в честь 90-летия метро Москвы стартовал на станции "Комсомольская" Кольцевой линии столичной подземки, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом парада академический хор Московского метрополитена исполнил несколько песен, посвященных подземке. В параде принимают участие восемь составов разных поколений: ретропоезд "Сокольники", "Номерной", "Точка шесть", "Русич", "Ока", "Баклажан", "Москва", "Москва-2020" и "Москва 2024". Поезда будут курсировать по часовой стрелке каждые 30 минут в субботу и воскресенье с 09.00 до 20.00. В 2025 году Московский метрополитен отмечает свое 90-летие. Открытие первой очереди подземки состоялось 15 мая 1935 года.

https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Парад поездов в честь 90-летия метро Москвы Парад поездов в честь 90-летия метро Москвы стартовал на станции "Комсомольская" Кольцевой линии, передает корреспондент РИА Новости. В параде участвуют 8 составов разных поколений: ретропоезд "Сокольники", "Номерной", "Точка шесть", "Русич", "Ока", "Баклажан", "Москва", "Москва-2020" и "Москва 2024". Поезда будут курсировать по часовой стрелке каждые 30 минут в субботу и воскресенье с 09.00 до 20.00. 2025-05-17T09:49 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московский метрополитен, "сокольники"