https://ria.ru/20250517/moskva-2017538170.html
На станции "Комсомольская" в московском метро стартовал парад поездов
На станции "Комсомольская" в московском метро стартовал парад поездов - РИА Новости, 17.05.2025
На станции "Комсомольская" в московском метро стартовал парад поездов
Парад поездов в честь 90-летия метро Москвы стартовал на станции "Комсомольская" Кольцевой линии столичной подземки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T09:49:00+03:00
2025-05-17T09:49:00+03:00
2025-05-17T10:26:00+03:00
московский метрополитен
"сокольники"
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Парад поездов в честь 90-летия метро Москвы стартовал на станции "Комсомольская" Кольцевой линии столичной подземки, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом парада академический хор Московского метрополитена исполнил несколько песен, посвященных подземке. В параде принимают участие восемь составов разных поколений: ретропоезд "Сокольники", "Номерной", "Точка шесть", "Русич", "Ока", "Баклажан", "Москва", "Москва-2020" и "Москва 2024". Поезда будут курсировать по часовой стрелке каждые 30 минут в субботу и воскресенье с 09.00 до 20.00. В 2025 году Московский метрополитен отмечает свое 90-летие. Открытие первой очереди подземки состоялось 15 мая 1935 года.
https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Парад поездов в честь 90-летия метро Москвы
Парад поездов в честь 90-летия метро Москвы стартовал на станции "Комсомольская" Кольцевой линии, передает корреспондент РИА Новости. В параде участвуют 8 составов разных поколений: ретропоезд "Сокольники", "Номерной", "Точка шесть", "Русич", "Ока", "Баклажан", "Москва", "Москва-2020" и "Москва 2024". Поезда будут курсировать по часовой стрелке каждые 30 минут в субботу и воскресенье с 09.00 до 20.00.
2025-05-17T09:49
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московский метрополитен, "сокольники"
Московский метрополитен, "Сокольники"
На станции "Комсомольская" в московском метро стартовал парад поездов
В Москве стартовал парад поездов в честь 90-летия метро