Собянин рассказал о проведении ЕГЭ в Москве
Собянин: ЕГЭ в Москве будут сдавать более 90 тысяч школьников
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУченик ищет свою фамилию в списках на сдачу единого государственного экзамена
Ученик ищет свою фамилию в списках на сдачу единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в этом году в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Столица полностью готова к проведению выпускных экзаменов. В московских школах начинают звучать последние звонки. Проходят торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей, их родителей и учителей. Скоро у выпускников наступит ответственная пора - сдача экзаменов. В этом году ЕГЭ в столице сдают больше 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самые популярные предметы среди одиннадцатиклассников - профильная математика, обществознание и английский язык, также растет интерес к информатике: в этом году её выбрала четверть выпускников.
Кроме того, Москва расширяет доступность среднего профессионального образования, девятиклассники могут сдать два обязательных экзамена вместо четырех - русский язык и математику, и по полученным баллам их зачислят в колледж.
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