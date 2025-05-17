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Собянин рассказал о проведении ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 17.05.2025
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09:35 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/moskva-2017537476.html
Собянин рассказал о проведении ЕГЭ в Москве
Собянин рассказал о проведении ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 17.05.2025
Собянин рассказал о проведении ЕГЭ в Москве
Более 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в этом году в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T09:35:00+03:00
2025-05-17T09:35:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в этом году в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Столица полностью готова к проведению выпускных экзаменов. В московских школах начинают звучать последние звонки. Проходят торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей, их родителей и учителей. Скоро у выпускников наступит ответственная пора - сдача экзаменов.‍ В этом году ЕГЭ в столице сдают больше 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что самые популярные предметы среди одиннадцатиклассников - профильная математика, обществознание и английский язык, также растет интерес к информатике: в этом году её выбрала четверть выпускников. Кроме того, Москва расширяет доступность среднего профессионального образования, девятиклассники могут сдать два обязательных экзамена вместо четырех - русский язык и математику, и по полученным баллам их зачислят в колледж.
https://ria.ru/20250516/ege-1792146961.html
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общество, москва, сергей собянин, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Москва, Сергей Собянин, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Собянин рассказал о проведении ЕГЭ в Москве

Собянин: ЕГЭ в Москве будут сдавать более 90 тысяч школьников

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУченик ищет свою фамилию в списках на сдачу единого государственного экзамена
Ученик ищет свою фамилию в списках на сдачу единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ученик ищет свою фамилию в списках на сдачу единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в этом году в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Столица полностью готова к проведению выпускных экзаменов. В московских школах начинают звучать последние звонки. Проходят торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей, их родителей и учителей. Скоро у выпускников наступит ответственная пора - сдача экзаменов.‍ В этом году ЕГЭ в столице сдают больше 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что самые популярные предметы среди одиннадцатиклассников - профильная математика, обществознание и английский язык, также растет интерес к информатике: в этом году её выбрала четверть выпускников.
Кроме того, Москва расширяет доступность среднего профессионального образования, девятиклассники могут сдать два обязательных экзамена вместо четырех - русский язык и математику, и по полученным баллам их зачислят в колледж.
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