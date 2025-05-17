https://ria.ru/20250517/moskva-2017537476.html

Собянин рассказал о проведении ЕГЭ в Москве

Собянин рассказал о проведении ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 17.05.2025

Собянин рассказал о проведении ЕГЭ в Москве

Более 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в этом году в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T09:35:00+03:00

2025-05-17T09:35:00+03:00

2025-05-17T09:35:00+03:00

общество

москва

сергей собянин

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в этом году в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Столица полностью готова к проведению выпускных экзаменов. В московских школах начинают звучать последние звонки. Проходят торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей, их родителей и учителей. Скоро у выпускников наступит ответственная пора - сдача экзаменов.‍ В этом году ЕГЭ в столице сдают больше 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что самые популярные предметы среди одиннадцатиклассников - профильная математика, обществознание и английский язык, также растет интерес к информатике: в этом году её выбрала четверть выпускников. Кроме того, Москва расширяет доступность среднего профессионального образования, девятиклассники могут сдать два обязательных экзамена вместо четырех - русский язык и математику, и по полученным баллам их зачислят в колледж.

https://ria.ru/20250516/ege-1792146961.html

https://ria.ru/20250209/postuplenie-1795992750.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, сергей собянин, единый государственный экзамен (егэ)