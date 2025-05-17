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Ликсутов рассказал о старте сезона велопроката в Москве - РИА Новости, 17.05.2025
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16:43 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/moskva--2017580378.html
Ликсутов рассказал о старте сезона велопроката в Москве
Ликсутов рассказал о старте сезона велопроката в Москве - РИА Новости, 17.05.2025
Ликсутов рассказал о старте сезона велопроката в Москве
Сезон велопроката в Москве стартовал рекордными темпами, горожане арендуют велосипеды городского проката почти в два раза чаще по сравнению с прошлым годом,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:43:00+03:00
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общество
москва
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сезон велопроката в Москве стартовал рекордными темпами, горожане арендуют велосипеды городского проката почти в два раза чаще по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "В этом году мы начали сезон велопроката рекордными темпами. Количество велопрокатов у нас увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом", - рассказал Ликсутов на Весеннем велофестивале. Заммэра отметил, что в этом году в городском прокате доступны 9 тысяч электрических велосипедов версии 2.0, а в следующем году их число снова увеличится. "В прошлом году "Зеленым кольцом" воспользовались порядка 100 тысяч уникальных велосипедистов, очень большое количество. Уверен, что в этом году новые рекорды обязательно будут", - добавил вице-мэр.
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общество, москва, максим ликсутов
Общество, Москва, Максим Ликсутов
Ликсутов рассказал о старте сезона велопроката в Москве

Заммэра Москвы Ликсутов: сезон велопроката стартовал рекордными темпами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПрокат велосипедов в Москве
Прокат велосипедов в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Прокат велосипедов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сезон велопроката в Москве стартовал рекордными темпами, горожане арендуют велосипеды городского проката почти в два раза чаще по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В этом году мы начали сезон велопроката рекордными темпами. Количество велопрокатов у нас увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом", - рассказал Ликсутов на Весеннем велофестивале.
Заммэра отметил, что в этом году в городском прокате доступны 9 тысяч электрических велосипедов версии 2.0, а в следующем году их число снова увеличится.
"В прошлом году "Зеленым кольцом" воспользовались порядка 100 тысяч уникальных велосипедистов, очень большое количество. Уверен, что в этом году новые рекорды обязательно будут", - добавил вице-мэр.
Весенний велофестиваль в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Следующий велофестиваль в Москве запланирован на 5 июля
Вчера, 15:59
 
ОбществоМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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