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Еврейская община Молдавии потребовала изъять скандальный учебник - РИА Новости, 17.05.2025
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20:30 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/moldaviya-2017614394.html
Еврейская община Молдавии потребовала изъять скандальный учебник
Еврейская община Молдавии потребовала изъять скандальный учебник - РИА Новости, 17.05.2025
Еврейская община Молдавии потребовала изъять скандальный учебник
Еврейская община Молдавии требует изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:30:00+03:00
2025-05-17T20:30:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Еврейская община Молдавии требует изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация обратится в суд. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. "Еврейская община Республики Молдова настоятельно требует: изъять учебник из образовательного процесса до его пересмотра; переформулировать содержание учебника на основе выводов международных экспертов и комментариев институтов "Эли Визель" и "Яд Вашем"; инициировать подлинные общественные дебаты с участием историков, педагогов, лиц, переживших Холокост, и представителей гражданского общества. В случае отсутствия таких мер мы оставляем за собой право оспорить решение министерства в судебном порядке, чтобы защитить право на достоверное образование", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Представители общины отметили, что отрицание исторических фактов является формой дискриминации. Они возмущены тем, что учебник скрывает или искажает исторические факты о геноциде евреев и ромов и представляет в положительном свете диктаторский и преступный режим румынского маршала Иона Антонеску, одного из пособников Гитлера. Ранее РИА Новости выяснило, что новый молдавский учебник по истории для старших классов, описывая приднестровский конфликт, утверждает, что его сторонами были Молдавия и Россия. Согласно тезисам учебника, Молдавия пыталась сохранить свою целостность, а Россия якобы занималась "продолжением ее империалистических и геостратегических интересов". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что содержание нового учебника по истории Молдавии, где Россия выставлена стороной приднестровского конфликта - это невероятная подлость, ложь и искажение истории. В качестве еще одного примера искажения исторических фактов в молдавском учебнике официальный представитель МИД РФ привела описание разгрома нацистских войск под Сталинградом, который, по ее словам, подается как "катастрофа, которой надо было бы избежать". Лидер молдавского оргкомитета "Победа" Алексей Петрович в комментарии РИА Новости отмечал, что в учебнике советские войска называются оккупационными, а румынские - войсками освобождения, при этом пособник нацистов Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии. Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в республике неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20240405/flag-1938068144.html
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в мире, молдавия, россия, сталинград, эли визель, мария захарова, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Сталинград, Эли Визель, Мария Захарова, Майя Санду
Еврейская община Молдавии потребовала изъять скандальный учебник

Еврейская община Молдавии требует изъять из учебного процесса учебник истории

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Еврейская община Молдавии требует изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация обратится в суд.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям.
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"Еврейская община Республики Молдова настоятельно требует: изъять учебник из образовательного процесса до его пересмотра; переформулировать содержание учебника на основе выводов международных экспертов и комментариев институтов "Эли Визель" и "Яд Вашем"; инициировать подлинные общественные дебаты с участием историков, педагогов, лиц, переживших Холокост, и представителей гражданского общества. В случае отсутствия таких мер мы оставляем за собой право оспорить решение министерства в судебном порядке, чтобы защитить право на достоверное образование", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Представители общины отметили, что отрицание исторических фактов является формой дискриминации. Они возмущены тем, что учебник скрывает или искажает исторические факты о геноциде евреев и ромов и представляет в положительном свете диктаторский и преступный режим румынского маршала Иона Антонеску, одного из пособников Гитлера.
Ранее РИА Новости выяснило, что новый молдавский учебник по истории для старших классов, описывая приднестровский конфликт, утверждает, что его сторонами были Молдавия и Россия. Согласно тезисам учебника, Молдавия пыталась сохранить свою целостность, а Россия якобы занималась "продолжением ее империалистических и геостратегических интересов". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что содержание нового учебника по истории Молдавии, где Россия выставлена стороной приднестровского конфликта - это невероятная подлость, ложь и искажение истории. В качестве еще одного примера искажения исторических фактов в молдавском учебнике официальный представитель МИД РФ привела описание разгрома нацистских войск под Сталинградом, который, по ее словам, подается как "катастрофа, которой надо было бы избежать". Лидер молдавского оргкомитета "Победа" Алексей Петрович в комментарии РИА Новости отмечал, что в учебнике советские войска называются оккупационными, а румынские - войсками освобождения, при этом пособник нацистов Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии.
Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в республике неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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