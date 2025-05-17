https://ria.ru/20250517/moldavija-2017542035.html

Шор обвинил Запад в популяризации ЛГБТ* в Молдавии

Шор обвинил Запад в популяризации ЛГБТ* в Молдавии - РИА Новости, 17.05.2025

Шор обвинил Запад в популяризации ЛГБТ* в Молдавии

Иностранные государства пытаются навязать Молдавии проведение парадов представителей ЛГБТ*, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T11:14:00+03:00

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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Иностранные государства пытаются навязать Молдавии проведение парадов представителей ЛГБТ*, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. "Страны, не имеющие никакого отношения к Молдове, навязывают нам ЛГБТ*-парад. Молдаван уже и не спрашивают. Хотите в ЕС — размахивайте радужными флагами. За такие европейские ценности Молдавию и ее культуру истребляют власти? Мы хотим жить в стране, где 150 непонятных гендеров?" - написал Шор. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250514/gutsul-2016910805.html

https://ria.ru/20250516/naryshkin-2017276519.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, илан шор, ион чебан, евросоюз