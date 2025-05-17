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Шор обвинил Запад в популяризации ЛГБТ* в Молдавии - РИА Новости, 17.05.2025
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11:14 17.05.2025 (обновлено: 11:21 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/moldavija-2017542035.html
Шор обвинил Запад в популяризации ЛГБТ* в Молдавии
Шор обвинил Запад в популяризации ЛГБТ* в Молдавии - РИА Новости, 17.05.2025
Шор обвинил Запад в популяризации ЛГБТ* в Молдавии
Иностранные государства пытаются навязать Молдавии проведение парадов представителей ЛГБТ*, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:14:00+03:00
2025-05-17T11:21:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Иностранные государства пытаются навязать Молдавии проведение парадов представителей ЛГБТ*, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. "Страны, не имеющие никакого отношения к Молдове, навязывают нам ЛГБТ*-парад. Молдаван уже и не спрашивают. Хотите в ЕС — размахивайте радужными флагами. За такие европейские ценности Молдавию и ее культуру истребляют власти? Мы хотим жить в стране, где 150 непонятных гендеров?" - написал Шор. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250514/gutsul-2016910805.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, илан шор, ион чебан, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Илан Шор, Ион Чебан, Евросоюз
Шор обвинил Запад в популяризации ЛГБТ* в Молдавии

Шор: Запад навязывает Молдавии проведение парадов представителей ЛГБТ

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Иностранные государства пытаются навязать Молдавии проведение парадов представителей ЛГБТ*, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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14 мая, 15:53
"Страны, не имеющие никакого отношения к Молдове, навязывают нам ЛГБТ*-парад. Молдаван уже и не спрашивают. Хотите в ЕС — размахивайте радужными флагами. За такие европейские ценности Молдавию и ее культуру истребляют власти? Мы хотим жить в стране, где 150 непонятных гендеров?" - написал Шор.
При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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16 мая, 09:54
 
В миреМолдавияКишиневРоссияИлан ШорИон ЧебанЕвросоюз
 
 
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