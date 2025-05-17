https://ria.ru/20250517/mironov-2017517974.html

Миронов предложил создать сеть президентских кадетских корпусов

Миронов предложил создать сеть президентских кадетских корпусов - РИА Новости, 17.05.2025

Миронов предложил создать сеть президентских кадетских корпусов

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением создать... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T01:48:00+03:00

2025-05-17T01:48:00+03:00

2025-05-17T01:48:00+03:00

общество

сергей миронов

яна лантратова

татьяна голикова

госдума рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением создать президентские кадетские корпуса в каждом регионе России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Считаем целесообразным инициировать создание президентских кадетских корпусов в каждом из 89 субъектов Российской Федерации как структур, объединяющих общеобразовательные программы с компонентами дополнительного образования", - говорится в письме. Миронов сообщил РИА Новости, что в настоящее время в большинстве российских регионов отсутствует система непрерывного образования, сочетающая обучение, проживание, комплексное развитие детей школьного и дошкольного возраста. "Такая проблема особенно актуальна для регионов с небольшой численностью населения, а существующие кадетские учреждения и школы-интернаты охватывают лишь небольшие число крупных городов нашей страны", - сказал политик. Лидер СРЗП отметил, что нужно создавать полноценные образовательные центры, где дети смогут получать школьные знания, развиваться творчески, духовно, физически, готовиться к будущей профессии и будут жить на территории образовательного учреждения. По его словам, реализация такого проекта создаст равные возможности российским школьникам, обеспечит поддержку семей и снизит нагрузку для родителей, совмещающих работу с воспитанием детей. "Зачем это нужно? Во-первых, чтобы дать равные возможности всем детям, независимо от того, где они живут. Во-вторых, чтобы создать единое воспитательное пространство, которое будет растить патриотов, ответственных и дисциплинированных граждан", - рассказала Лантратова РИА Новости. Она уточнила, что такой проект потребует серьёзной проработки: изменения в федеральные программы, финансирование, подготовка кадров, взаимодействие с регионами. "Но мы уверены, что это того стоит. Особенно если связать эти корпуса с сетью школ продлённого дня - это поможет семьям, где родители работают, и сделает процесс воспитания более последовательным", - добавила депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250511/gosduma-2016273984.html

https://ria.ru/20250508/mironov-2015717582.html

https://ria.ru/20250426/mironov-2013539331.html

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общество, сергей миронов, яна лантратова, татьяна голикова, госдума рф