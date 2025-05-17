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Миронов предложил создать сеть президентских кадетских корпусов - РИА Новости, 17.05.2025
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01:48 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/mironov-2017517974.html
Миронов предложил создать сеть президентских кадетских корпусов
Миронов предложил создать сеть президентских кадетских корпусов - РИА Новости, 17.05.2025
Миронов предложил создать сеть президентских кадетских корпусов
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением создать... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T01:48:00+03:00
2025-05-17T01:48:00+03:00
общество
сергей миронов
яна лантратова
татьяна голикова
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением создать президентские кадетские корпуса в каждом регионе России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Считаем целесообразным инициировать создание президентских кадетских корпусов в каждом из 89 субъектов Российской Федерации как структур, объединяющих общеобразовательные программы с компонентами дополнительного образования", - говорится в письме. Миронов сообщил РИА Новости, что в настоящее время в большинстве российских регионов отсутствует система непрерывного образования, сочетающая обучение, проживание, комплексное развитие детей школьного и дошкольного возраста. "Такая проблема особенно актуальна для регионов с небольшой численностью населения, а существующие кадетские учреждения и школы-интернаты охватывают лишь небольшие число крупных городов нашей страны", - сказал политик. Лидер СРЗП отметил, что нужно создавать полноценные образовательные центры, где дети смогут получать школьные знания, развиваться творчески, духовно, физически, готовиться к будущей профессии и будут жить на территории образовательного учреждения. По его словам, реализация такого проекта создаст равные возможности российским школьникам, обеспечит поддержку семей и снизит нагрузку для родителей, совмещающих работу с воспитанием детей. "Зачем это нужно? Во-первых, чтобы дать равные возможности всем детям, независимо от того, где они живут. Во-вторых, чтобы создать единое воспитательное пространство, которое будет растить патриотов, ответственных и дисциплинированных граждан", - рассказала Лантратова РИА Новости. Она уточнила, что такой проект потребует серьёзной проработки: изменения в федеральные программы, финансирование, подготовка кадров, взаимодействие с регионами. "Но мы уверены, что это того стоит. Особенно если связать эти корпуса с сетью школ продлённого дня - это поможет семьям, где родители работают, и сделает процесс воспитания более последовательным", - добавила депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250511/gosduma-2016273984.html
https://ria.ru/20250508/mironov-2015717582.html
https://ria.ru/20250426/mironov-2013539331.html
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общество, сергей миронов, яна лантратова, татьяна голикова, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Татьяна Голикова, Госдума РФ
Миронов предложил создать сеть президентских кадетских корпусов

Миронов предложил создать всероссийскую сеть президентских кадетских корпусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением создать президентские кадетские корпуса в каждом регионе России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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"Считаем целесообразным инициировать создание президентских кадетских корпусов в каждом из 89 субъектов Российской Федерации как структур, объединяющих общеобразовательные программы с компонентами дополнительного образования", - говорится в письме.
Миронов сообщил РИА Новости, что в настоящее время в большинстве российских регионов отсутствует система непрерывного образования, сочетающая обучение, проживание, комплексное развитие детей школьного и дошкольного возраста.
"Такая проблема особенно актуальна для регионов с небольшой численностью населения, а существующие кадетские учреждения и школы-интернаты охватывают лишь небольшие число крупных городов нашей страны", - сказал политик.
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Лидер СРЗП отметил, что нужно создавать полноценные образовательные центры, где дети смогут получать школьные знания, развиваться творчески, духовно, физически, готовиться к будущей профессии и будут жить на территории образовательного учреждения.
По его словам, реализация такого проекта создаст равные возможности российским школьникам, обеспечит поддержку семей и снизит нагрузку для родителей, совмещающих работу с воспитанием детей.
"Зачем это нужно? Во-первых, чтобы дать равные возможности всем детям, независимо от того, где они живут. Во-вторых, чтобы создать единое воспитательное пространство, которое будет растить патриотов, ответственных и дисциплинированных граждан", - рассказала Лантратова РИА Новости.
Она уточнила, что такой проект потребует серьёзной проработки: изменения в федеральные программы, финансирование, подготовка кадров, взаимодействие с регионами. "Но мы уверены, что это того стоит. Особенно если связать эти корпуса с сетью школ продлённого дня - это поможет семьям, где родители работают, и сделает процесс воспитания более последовательным", - добавила депутат Госдумы.
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ОбществоСергей МироновЯна ЛантратоваТатьяна ГоликоваГосдума РФ
 
 
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