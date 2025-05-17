https://ria.ru/20250517/mintrud-2017526189.html

Минтруд не обсуждает идею законодательно закрепить 31 декабря выходным днем

Минтруд не обсуждает идею законодательно закрепить 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 17.05.2025

Минтруд не обсуждает идею законодательно закрепить 31 декабря выходным днем

Инициативы о том, чтобы законодательно закрепить 31 декабря в качестве выходного дня, сейчас не обсуждаются ни в Госдуме, ни в правительстве, сказал РИА Новости РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T05:24:00+03:00

2025-05-17T05:24:00+03:00

2025-05-17T05:24:00+03:00

антон котяков

госдума рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инициативы о том, чтобы законодательно закрепить 31 декабря в качестве выходного дня, сейчас не обсуждаются ни в Госдуме, ни в правительстве, сказал РИА Новости глава Минтруда РФ Антон Котяков. Министр напомнил, что для того, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным днем, требуется внесение изменений в законодательство. "Я не помню, чтобы у нас были где-то – либо в Государственной думе, либо в правительстве – инициативы по этому поводу", - сказал Котяков в ответ на вопрос, прорабатываются ли сейчас такие инициативы. На просьбу уточнить, может ли Минтруд инициировать этот процесс, он отметил, что любое министерство может быть инициатором законодательной инициативы. "Тогда она вносится в правительство, рассматривается на заседании правительства, потом вносится в Государственную думу. Такой порядок", - разъяснил Котяков.

https://ria.ru/20250515/prazdniki-2017015948.html

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антон котяков, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество