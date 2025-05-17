https://ria.ru/20250517/mintrud-2017526189.html
Минтруд не обсуждает идею законодательно закрепить 31 декабря выходным днем
Минтруд не обсуждает идею законодательно закрепить 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 17.05.2025
Минтруд не обсуждает идею законодательно закрепить 31 декабря выходным днем
Инициативы о том, чтобы законодательно закрепить 31 декабря в качестве выходного дня, сейчас не обсуждаются ни в Госдуме, ни в правительстве, сказал РИА Новости РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T05:24:00+03:00
2025-05-17T05:24:00+03:00
2025-05-17T05:24:00+03:00
антон котяков
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инициативы о том, чтобы законодательно закрепить 31 декабря в качестве выходного дня, сейчас не обсуждаются ни в Госдуме, ни в правительстве, сказал РИА Новости глава Минтруда РФ Антон Котяков. Министр напомнил, что для того, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным днем, требуется внесение изменений в законодательство. "Я не помню, чтобы у нас были где-то – либо в Государственной думе, либо в правительстве – инициативы по этому поводу", - сказал Котяков в ответ на вопрос, прорабатываются ли сейчас такие инициативы. На просьбу уточнить, может ли Минтруд инициировать этот процесс, он отметил, что любое министерство может быть инициатором законодательной инициативы. "Тогда она вносится в правительство, рассматривается на заседании правительства, потом вносится в Государственную думу. Такой порядок", - разъяснил Котяков.
https://ria.ru/20250515/prazdniki-2017015948.html
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антон котяков, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
Антон Котяков, Госдума РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Общество
Минтруд не обсуждает идею законодательно закрепить 31 декабря выходным днем
Котяков: идеи законодательно закрепить 31 декабря выходным днем не обсуждаются
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инициативы о том, чтобы законодательно закрепить 31 декабря в качестве выходного дня, сейчас не обсуждаются ни в Госдуме, ни в правительстве, сказал РИА Новости глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Министр напомнил, что для того, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным днем, требуется внесение изменений в законодательство.
"Я не помню, чтобы у нас были где-то – либо в Государственной думе, либо в правительстве – инициативы по этому поводу", - сказал Котяков
в ответ на вопрос, прорабатываются ли сейчас такие инициативы.
На просьбу уточнить, может ли Минтруд инициировать этот процесс, он отметил, что любое министерство может быть инициатором законодательной инициативы.
"Тогда она вносится в правительство, рассматривается на заседании правительства, потом вносится в Государственную думу. Такой порядок", - разъяснил Котяков.