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Минобороны показало кадры поражения пункта дислокации ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 17.05.2025 (обновлено: 13:47 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/minoborony-2017534332.html
Минобороны показало кадры поражения пункта дислокации ВСУ
Минобороны показало кадры поражения пункта дислокации ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
Минобороны показало кадры поражения пункта дислокации ВСУ
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами "Герань-2" пункта временной дислокации украинских войск в Сумской области. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:52:00+03:00
2025-05-17T13:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами "Герань-2" пункта временной дислокации украинских войск в Сумской области. Уточняется, что удар нанесён по пункту временной дислокации 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Великая Чернетчина. Когда это произошло, оборонное ведомство не указывает.
https://ria.ru/20250516/stazh-2017501128.html
сумская область
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Поражение пункта стоянки техники ВСУ в Сумской области
Операторы БпЛА «Герань-2» поразили пункт стоянки техники 82 одшбр ВСУ в районе населенного пункта Великая Чернетчина в Сумской области.
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сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры поражения пункта дислокации ВСУ

Минобороны опубликовало кадры поражения пункта дислокации ВСУ в Сумской области

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами "Герань-2" пункта временной дислокации украинских войск в Сумской области.
Уточняется, что удар нанесён по пункту временной дислокации 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Великая Чернетчина. Когда это произошло, оборонное ведомство не указывает.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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