https://ria.ru/20250517/minoborony-2017534332.html

Минобороны показало кадры поражения пункта дислокации ВСУ

Минобороны показало кадры поражения пункта дислокации ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025

Минобороны показало кадры поражения пункта дислокации ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами "Герань-2" пункта временной дислокации украинских войск в Сумской области. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:52:00+03:00

2025-05-17T12:52:00+03:00

2025-05-17T13:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами "Герань-2" пункта временной дислокации украинских войск в Сумской области. Уточняется, что удар нанесён по пункту временной дислокации 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Великая Чернетчина. Когда это произошло, оборонное ведомство не указывает.

https://ria.ru/20250516/stazh-2017501128.html

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Поражение пункта стоянки техники ВСУ в Сумской области Операторы БпЛА «Герань-2» поразили пункт стоянки техники 82 одшбр ВСУ в районе населенного пункта Великая Чернетчина в Сумской области. 2025-05-17T12:52 true PT0M16S

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сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины