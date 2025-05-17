https://ria.ru/20250517/minoborony-2017528873.html

ПВО с вечера уничтожила два украинских беспилотника

ПВО с вечера уничтожила два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.05.2025

ПВО с вечера уничтожила два украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили ночью два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T07:20:00+03:00

2025-05-17T07:20:00+03:00

2025-05-17T07:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."С 22.00 16 мая до 06.00 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится а сообщении.

https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017525502.html

курская область

россия

белгородская область

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курская область, россия, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)