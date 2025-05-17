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ПВО с вечера уничтожила два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 17.05.2025 (обновлено: 07:22 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/minoborony-2017528873.html
ПВО с вечера уничтожила два украинских беспилотника
ПВО с вечера уничтожила два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.05.2025
ПВО с вечера уничтожила два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили ночью два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T07:20:00+03:00
2025-05-17T07:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."С 22.00 16 мая до 06.00 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится а сообщении.
https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017525502.html
курская область
россия
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курская область, россия, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО с вечера уничтожила два украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО с вечера уничтожили два БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота сил ПВО
Работа сил ПВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
"С 22.00 16 мая до 06.00 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится а сообщении.
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Артиллеристы уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ
Вчера, 05:15
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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