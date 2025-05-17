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Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 17.05.2025 (обновлено: 08:45 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/minoborony-2017525177.html
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T05:10:00+03:00
2025-05-17T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
красноармейск
алексеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.&quot;Подразделения группировки продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты ВСУ и двух бригад национальной гвардии Украины&quot;, — сказал он.Савчук уточнил, что военные поразили украинские формирования в районах Полтавки, Димитрова, Красноармейска и Алексеевки.Противник потерял до 500 военных, четыре бронемашины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.Кроме того, ВСУ лишились:
https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017524797.html
димитров
красноармейск
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димитров, красноармейск, алексеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Красноармейск, Алексеевка, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Группировка "Центр" продвинулась вглубь обороны ВСУ, уничтожив до 500 боевиков

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«

"Подразделения группировки продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты ВСУ и двух бригад национальной гвардии Украины", — сказал он.

Савчук уточнил, что военные поразили украинские формирования в районах Полтавки, Димитрова, Красноармейска и Алексеевки.
Противник потерял до 500 военных, четыре бронемашины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, ВСУ лишились:
  • 230 боевиков в зоне действия группировки "Запад";
  • 255 человек в зоне ответственности группировки "Юг";
  • до 60 военных в зоне работы группировки "Днепр";
  • более 175 боевиков в зоне ответственности группировки "Север";
  • более 185 военных в зоне действия группировки "Восток".
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