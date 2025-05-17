https://ria.ru/20250517/minoborony-2017525177.html

Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025

Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T05:10:00+03:00

2025-05-17T05:10:00+03:00

2025-05-17T08:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

димитров

красноармейск

алексеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."Подразделения группировки продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты ВСУ и двух бригад национальной гвардии Украины", — сказал он.Савчук уточнил, что военные поразили украинские формирования в районах Полтавки, Димитрова, Красноармейска и Алексеевки.Противник потерял до 500 военных, четыре бронемашины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.Кроме того, ВСУ лишились:

https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017524797.html

димитров

красноармейск

алексеевка

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2025

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димитров, красноармейск, алексеевка, вооруженные силы украины