https://ria.ru/20250517/meksika-2017614731.html

Мексика приостановила импорт птицеводческих продуктов из Бразилии

Мексика приостановила импорт птицеводческих продуктов из Бразилии - РИА Новости, 17.05.2025

Мексика приостановила импорт птицеводческих продуктов из Бразилии

Мексика временно приостанавливает импорт птицеводческих продуктов из Бразилии в связи с подтвержденной вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа (штамм H5N1)... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:33:00+03:00

2025-05-17T20:33:00+03:00

2025-05-17T20:33:00+03:00

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МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Мексика временно приостанавливает импорт птицеводческих продуктов из Бразилии в связи с подтвержденной вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа (штамм H5N1) на территории южноамериканской страны, сообщило мексиканское министерство сельского хозяйства. "С целью защиты национального птицеводства Мексика временно приостанавливает импорт куриного мяса, инкубационного яйца и живой птицы, а также других птицеводческих продуктов, поступающих из Бразилии", - сказано в сообщении на сайте министерства. Как уточнили в ведомстве, уведомление о вспышке птичьего гриппа поступило от министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии в Национальную службу по санитарной безопасности, качеству и безопасности агропищевой продукции Мексики (Senasica). Решение ограничить ввоз было принято в целях защиты национального птицеводства и недопущения заноса вируса на территорию страны. Под запрет попали поставки мяса птицы, инкубационного и специального патоген-свободного яйца (SPF), цыплят до трех суток, субпродуктов для потребления, сырья для производства кормов для домашних животных, а также певчих, декоративных и хищных птиц. В субботу, по информации правительства Бразилии, ввоз бразильской курятины на 60 дней ограничил Китай. Вспышка вируса была зафиксирована 15 мая на одной из птицефабрик в штате Риу-Гранди-ду-Сул - это первый случай заболевания в коммерческом секторе Бразилии. Бразильские власти приступили к реализации мер по локализации и ликвидации очага инфекции и поддерживают связь с ключевыми торговыми партнерами.

https://ria.ru/20250514/patrushev-2016900815.html

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бразилия, мексика, китай, в мире