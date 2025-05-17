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Мексика приостановила импорт птицеводческих продуктов из Бразилии
Мексика приостановила импорт птицеводческих продуктов из Бразилии - РИА Новости, 17.05.2025
Мексика приостановила импорт птицеводческих продуктов из Бразилии
Мексика временно приостанавливает импорт птицеводческих продуктов из Бразилии в связи с подтвержденной вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа (штамм H5N1)... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:33:00+03:00
2025-05-17T20:33:00+03:00
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МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Мексика временно приостанавливает импорт птицеводческих продуктов из Бразилии в связи с подтвержденной вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа (штамм H5N1) на территории южноамериканской страны, сообщило мексиканское министерство сельского хозяйства. "С целью защиты национального птицеводства Мексика временно приостанавливает импорт куриного мяса, инкубационного яйца и живой птицы, а также других птицеводческих продуктов, поступающих из Бразилии", - сказано в сообщении на сайте министерства. Как уточнили в ведомстве, уведомление о вспышке птичьего гриппа поступило от министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии в Национальную службу по санитарной безопасности, качеству и безопасности агропищевой продукции Мексики (Senasica). Решение ограничить ввоз было принято в целях защиты национального птицеводства и недопущения заноса вируса на территорию страны. Под запрет попали поставки мяса птицы, инкубационного и специального патоген-свободного яйца (SPF), цыплят до трех суток, субпродуктов для потребления, сырья для производства кормов для домашних животных, а также певчих, декоративных и хищных птиц. В субботу, по информации правительства Бразилии, ввоз бразильской курятины на 60 дней ограничил Китай. Вспышка вируса была зафиксирована 15 мая на одной из птицефабрик в штате Риу-Гранди-ду-Сул - это первый случай заболевания в коммерческом секторе Бразилии. Бразильские власти приступили к реализации мер по локализации и ликвидации очага инфекции и поддерживают связь с ключевыми торговыми партнерами.
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бразилия, мексика, китай, в мире
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Мексика приостановила импорт птицеводческих продуктов из Бразилии
Мексика приостановила импорт птицы из Бразилии из-за вспышки птичьего гриппа
МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Мексика временно приостанавливает импорт птицеводческих продуктов из Бразилии в связи с подтвержденной вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа (штамм H5N1) на территории южноамериканской страны, сообщило мексиканское министерство сельского хозяйства.
"С целью защиты национального птицеводства Мексика временно приостанавливает импорт куриного мяса, инкубационного яйца и живой птицы, а также других птицеводческих продуктов, поступающих из Бразилии", - сказано в сообщении на сайте министерства.
Как уточнили в ведомстве, уведомление о вспышке птичьего гриппа поступило от министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии в Национальную службу по санитарной безопасности, качеству и безопасности агропищевой продукции Мексики (Senasica). Решение ограничить ввоз было принято в целях защиты национального птицеводства и недопущения заноса вируса на территорию страны.
Под запрет попали поставки мяса птицы, инкубационного и специального патоген-свободного яйца (SPF), цыплят до трех суток, субпродуктов для потребления, сырья для производства кормов для домашних животных, а также певчих, декоративных и хищных птиц.
В субботу, по информации правительства Бразилии, ввоз бразильской курятины на 60 дней ограничил Китай.
Вспышка вируса была зафиксирована 15 мая на одной из птицефабрик в штате Риу-Гранди-ду-Сул - это первый случай заболевания в коммерческом секторе Бразилии. Бразильские власти приступили к реализации мер по локализации и ликвидации очага инфекции и поддерживают связь с ключевыми торговыми партнерами.