https://ria.ru/20250517/mchs-2017520862.html

МЧС раскрыло обязательный алгоритм первой прогулки ребенка с собакой

МЧС раскрыло обязательный алгоритм первой прогулки ребенка с собакой - РИА Новости, 17.05.2025

МЧС раскрыло обязательный алгоритм первой прогулки ребенка с собакой

Отправляя ребенка на первую прогулку с собакой, перед выходом из дома необходимо детально проговорить весь алгоритм его действий на улице, включая возвращение... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T02:47:00+03:00

2025-05-17T02:47:00+03:00

2025-05-17T02:47:00+03:00

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отправляя ребенка на первую прогулку с собакой, перед выходом из дома необходимо детально проговорить весь алгоритм его действий на улице, включая возвращение домой; первый выгул обязательно должен проходить под присмотром взрослых, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Нужно обязательно проговорить с ребенком весь алгоритм его прогулки с собакой, начиная с выхода из квартиры и заканчивая возвращением домой", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сразу после этого необходимо проверить, как ребенок усвоил самые важные пункты самостоятельного выгула собаки. "Первая прогулка с домашним животным обязательно должна проходить под присмотром взрослых, чтобы поведение ребенка и собаки на улице можно было скорректировать, разъяснив, как нужно себя вести правильно", - подчеркнул представитель МЧС РФ. Собеседник агентства добавил, что ребенок должен почувствовать свою ответственность за животное. "Привлекайте его к совместному уходу за питомцем, чтобы в числе обязанностей появились ежедневное кормление собаки, надевание ошейника перед прогулкой и мытье лап после нее", - заключил представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20250402/proekt-2008983294.html

https://ria.ru/20250318/sobaki-2005620032.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)