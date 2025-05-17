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Минпромторг поддержал идею создать единый реестр оборудования для майнинга - РИА Новости, 17.05.2025
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07:03 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/mayning-2017528412.html
Минпромторг поддержал идею создать единый реестр оборудования для майнинга
Минпромторг поддержал идею создать единый реестр оборудования для майнинга - РИА Новости, 17.05.2025
Минпромторг поддержал идею создать единый реестр оборудования для майнинга
Министерство промышленности и торговли РФ поддержало идею министерства энергетики о создании единого реестра оборудования для майнинга криптовалют, заявил РИА... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T07:03:00+03:00
2025-05-17T07:03:00+03:00
технологии
экономика
россия
евгений грабчак
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ поддержало идею министерства энергетики о создании единого реестра оборудования для майнинга криптовалют, заявил РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". В феврале Грабчак на рабочем совещании по регулированию добычи цифровых валют предложил для регулирования отрасли майнинга сформировать единый реестр оборудования, которое позволяет добывать криптовалюту, сообщало Минэнерго. Отмечалось, что для эффективного управления сферой майнинга необходима корректировка нормативно-правовой базы и анализ наработанной правоприменительной практики. "Поддержали коллеги", - ответил он на вопрос, поддержал ли Минпромторг идею о создании данного реестра. Замминистра рассказал, что сейчас ведутся активные обсуждения пула нормативных изменений в регулирование майнинговой деятельности, которые позволят не прибегать к такому решению, как тотальный запрет майнинга. Создание реестра оборудования является одной из инициатив. "Пул нормативных изменений, он активно обсуждается в сообществе вместе с коллегами из майнингового сообщества, с Минцифры, с налоговой инспекцией. Я думаю, в ближайшее время мы с этим пулом определимся", - добавил он. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
https://ria.ru/20250516/hakasija-2017318545.html
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технологии, экономика, россия, евгений грабчак, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Технологии, Экономика, Россия, Евгений Грабчак, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минпромторг поддержал идею создать единый реестр оборудования для майнинга

Минэнерго: Минпромторг поддержал идею единого реестра оборудования для майнинга

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкМайнинговая ферма
Майнинговая ферма - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Майнинговая ферма. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ поддержало идею министерства энергетики о создании единого реестра оборудования для майнинга криптовалют, заявил РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
В феврале Грабчак на рабочем совещании по регулированию добычи цифровых валют предложил для регулирования отрасли майнинга сформировать единый реестр оборудования, которое позволяет добывать криптовалюту, сообщало Минэнерго. Отмечалось, что для эффективного управления сферой майнинга необходима корректировка нормативно-правовой базы и анализ наработанной правоприменительной практики.
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"Поддержали коллеги", - ответил он на вопрос, поддержал ли Минпромторг идею о создании данного реестра.
Замминистра рассказал, что сейчас ведутся активные обсуждения пула нормативных изменений в регулирование майнинговой деятельности, которые позволят не прибегать к такому решению, как тотальный запрет майнинга. Создание реестра оборудования является одной из инициатив. "Пул нормативных изменений, он активно обсуждается в сообществе вместе с коллегами из майнингового сообщества, с Минцифры, с налоговой инспекцией. Я думаю, в ближайшее время мы с этим пулом определимся", - добавил он.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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ТехнологииЭкономикаРоссияЕвгений ГрабчакМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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