https://ria.ru/20250517/ljubimov-2017561130.html

Россия направит представителя на церемонию интронизации папы римского

Россия направит представителя на церемонию интронизации папы римского - РИА Новости, 17.05.2025

Россия направит представителя на церемонию интронизации папы римского

Глава Минкультуры Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы Римского Льва XIV на апостольский престол, свидетельствует список делегаций,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:59:00+03:00

2025-05-17T14:59:00+03:00

2025-05-17T17:43:00+03:00

россия

ватикан

ольга любимова

франциск (хорхе марио бергольо)

новый папа римский

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ВАТИКАН, 17 мая – РИА Новости. Глава Минкультуры Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы Римского Льва XIV на апостольский престол, свидетельствует список делегаций, опубликованный Ватиканом. Папа Лев XIV возглавит торжественную мессу по случаю начала понтификата в воскресенье в 10.00 (11.00 мск) на площади Святого Петра в Ватикане. Любимова также представляла Россию на церемонии похорон папы Франциска 26 апреля.

https://ria.ru/20250518/papa_rimskiy-2015918610.html

россия

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россия, ватикан, ольга любимова, франциск (хорхе марио бергольо), новый папа римский