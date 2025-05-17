https://ria.ru/20250517/ljubimov-2017561130.html
Россия направит представителя на церемонию интронизации папы римского
Россия направит представителя на церемонию интронизации папы римского - РИА Новости, 17.05.2025
Россия направит представителя на церемонию интронизации папы римского
Глава Минкультуры Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы Римского Льва XIV на апостольский престол, свидетельствует список делегаций,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:59:00+03:00
2025-05-17T14:59:00+03:00
2025-05-17T17:43:00+03:00
россия
ватикан
ольга любимова
франциск (хорхе марио бергольо)
новый папа римский
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ВАТИКАН, 17 мая – РИА Новости. Глава Минкультуры Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы Римского Льва XIV на апостольский престол, свидетельствует список делегаций, опубликованный Ватиканом. Папа Лев XIV возглавит торжественную мессу по случаю начала понтификата в воскресенье в 10.00 (11.00 мск) на площади Святого Петра в Ватикане. Любимова также представляла Россию на церемонии похорон папы Франциска 26 апреля.
https://ria.ru/20250518/papa_rimskiy-2015918610.html
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россия, ватикан, ольга любимова, франциск (хорхе марио бергольо), новый папа римский
Россия, Ватикан, Ольга Любимова, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Новый Папа Римский
Россия направит представителя на церемонию интронизации папы римского
Любимова представит Россию на церемонии интронизации Папы Льва XIV