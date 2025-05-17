https://ria.ru/20250517/lavrov-2017575210.html

Лавров и Рубио обсудили продолжение контактов России и США

Лавров и Рубио обсудили продолжение контактов России и США - РИА Новости, 17.05.2025

Лавров и Рубио обсудили продолжение контактов России и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран, а также обсудили... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:06:00+03:00

2025-05-17T16:06:00+03:00

2025-05-17T16:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

стамбул

сергей лавров

марко рубио

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран, а также обсудили международную проблематику, сообщили в МИД РФ.По сообщению на сайте министерства, телефонный разговор состоялся в субботу. Лавров и Рубио поговорили об итогах состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров."В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250517/erdogan-2017551587.html

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россия, сша, стамбул, сергей лавров, марко рубио, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025