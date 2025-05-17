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Лавров и Рубио обсудили продолжение контактов России и США - РИА Новости, 17.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/lavrov-2017575210.html
Лавров и Рубио обсудили продолжение контактов России и США
Лавров и Рубио обсудили продолжение контактов России и США - РИА Новости, 17.05.2025
Лавров и Рубио обсудили продолжение контактов России и США
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран, а также обсудили... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:06:00+03:00
2025-05-17T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
стамбул
сергей лавров
марко рубио
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран, а также обсудили международную проблематику, сообщили в МИД РФ.По сообщению на сайте министерства, телефонный разговор состоялся в субботу. Лавров и Рубио поговорили об итогах состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров."В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250517/erdogan-2017551587.html
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россия, сша, стамбул, сергей лавров, марко рубио, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Стамбул, Сергей Лавров, Марко Рубио, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Лавров и Рубио обсудили продолжение контактов России и США

Лавров и Рубио по телефону обменялись мнениями о контактах России и США

© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolГлава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран, а также обсудили международную проблематику, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, телефонный разговор состоялся в субботу. Лавров и Рубио поговорили об итогах состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров.
"В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСтамбулСергей ЛавровМарко РубиоПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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