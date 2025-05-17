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В Лас-Вегасе два человека погибли при стрельбе в спортивном зале
В Лас-Вегасе два человека погибли при стрельбе в спортивном зале - РИА Новости, 17.05.2025
В Лас-Вегасе два человека погибли при стрельбе в спортивном зале
Стрельба произошла в спортивном зале в американском Лас-Вегасе, в результате два человека скончались, в том числе подозреваемый в совершении преступления,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T04:42:00+03:00
2025-05-17T04:42:00+03:00
2025-05-17T04:42:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стрельба произошла в спортивном зале в американском Лас-Вегасе, в результате два человека скончались, в том числе подозреваемый в совершении преступления, четверо пострадали, сообщила местная полиция. Как отметила капитан полиции Лас-Вегаса Эсмеральда Боведа в видео на YouTube-канале полиции, инцидент произошел в пятницу днем. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия и обнаружили мужчину с огнестрельным оружием, который стоял в дверях спортивного зала. Мужчина выбежал из здания, но сотрудники полиции открыли по нему огонь, после чего задержали. "Медики прибыли (на место инцидента - ред.) и увезли подозреваемого в больницу, где позднее он скончался... На месте происшествия внутри здания было также обнаружено тело жертвы стрельбы. Три пострадавших были госпитализированы, один из них был в тяжелом состоянии", - заявила Боведа. По словам Боведы, еще один пострадавший с легкими ранениями сам добрался до больницы. Полиция продолжает вести расследование случившегося.
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в мире, лас-вегас, сша
В Лас-Вегасе два человека погибли при стрельбе в спортивном зале
При стрельбе в спортивном зале в Лас-Вегасе погибли два человека, четверо ранены
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Стрельба произошла в спортивном зале в американском Лас-Вегасе, в результате два человека скончались, в том числе подозреваемый в совершении преступления, четверо пострадали, сообщила
местная полиция.
Как отметила капитан полиции Лас-Вегаса Эсмеральда Боведа в видео на YouTube-канале полиции, инцидент произошел в пятницу днем. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия и обнаружили мужчину с огнестрельным оружием, который стоял в дверях спортивного зала. Мужчина выбежал из здания, но сотрудники полиции открыли по нему огонь, после чего задержали.
"Медики прибыли (на место инцидента - ред.) и увезли подозреваемого в больницу, где позднее он скончался... На месте происшествия внутри здания было также обнаружено тело жертвы стрельбы. Три пострадавших были госпитализированы, один из них был в тяжелом состоянии", - заявила Боведа.
По словам Боведы, еще один пострадавший с легкими ранениями сам добрался до больницы. Полиция продолжает вести расследование случившегося.