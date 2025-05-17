https://ria.ru/20250517/lager-2017521370.html

Роспотребнадзор дал советы родителям по сборам ребенка в загородный лагерь

Роспотребнадзор дал советы родителям по сборам ребенка в загородный лагерь - РИА Новости, 17.05.2025

Роспотребнадзор дал советы родителям по сборам ребенка в загородный лагерь

Перед отправкой ребенка в лагерь важно правильно собрать его вещи, напомнить детям правила гигиены, не рекомендуется давать или передавать сладости и... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T03:05:00+03:00

2025-05-17T03:05:00+03:00

2025-05-17T18:25:00+03:00

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Перед отправкой ребенка в лагерь важно правильно собрать его вещи, напомнить детям правила гигиены, не рекомендуется давать или передавать сладости и скоропортящиеся продукты, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Перед отправкой важно правильно собрать вещи, чтобы обеспечить комфорт и безопасность вашего ребенка в течение 21-дневной смены. Прежде всего, необходимо подписать или каким-либо образом выделить багаж ребенка, чтобы он мог легко опознать свои вещи среди рюкзаков и чемоданов других детей", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что также детям перед поездкой необходимо напомнить правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и мыть руки до и после еды, а также после посещения туалета. "Важно использовать только индивидуальные предметы личной гигиены, такие как зубные щетки и полотенца, и избегать использования чужих вещей", - отметили в ведомстве. Роспотребнадзор также напомнил, что использование парфюмерии и средств от насекомых должно быть умеренным, чтобы не вызывать дискомфорта у окружающих. "Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся продукты. Например, лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления. Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого приготовления. Дети в лагере получают полноценное 5-6 разовое питание", - рассказали в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что в чемодан ребенка из одежды рекомендуются 7-8 футболок, отдельно белая футболка для прощальных пожеланий. Иногда дети в конце смены расписываются на ней специальными фломастерами или красками. Также необходим спортивный костюм, кофты, джинсы, брюки, шорты, нарядная одежда, пижама и купальники для девочек, плавки для мальчиков. Еще нужны головные уборы, солнцезащитные очки и дождевики, пояснили в ведомстве. "Что касается вещей для гигиены: мочалка, мыло, зубная паста, полотенца, расчески, ножницы для ногтей и для девочек женские гигиенические средства. Если в лагере предусмотрено купание - бассейн или открытый водоем - плавки, купальники, обувь", - добавили в Роспотребнадзоре. Там напомнили, что важно также не забыть о необходимых документах: путевке в лагерь, документах, удостоверяющих личность ребенка или их копии, медицинской справке и согласии с правилами лагеря. "В рюкзак ребенка рекомендуются положить альбом, книгу или журнал, влажные салфетки, сумму наличных денег, телефон и бутылку с водой, обязательно подписанную", - подчекрнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20250513/otdykh-2016596486.html

https://ria.ru/20250430/rospotrebnadzor-2014231277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых